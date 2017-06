El Salón Internacional de la Minería Metálica cuenta ya con casi un centenar de empresas inscritas

Etiquetas

El 'Metallic Mining Hall' (MMH), Salón Internacional de la Minería Metálica, cuenta ya con casi un centenar de empresas inscritas, que se darán cita del 17 al 19 de octubre de 2017 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), según lo ha señalado su comité organizador, que se ha reunido para avanzar en el desarrollo del Congreso.

Según han informado en una nota la propia organización del evento, esta cifra revela el buen ritmo de inscripciones y el interés de las empresas del sector minero-metalúrgico y auxiliar, cuando todavía faltan más de cuatro meses para la celebración de un evento que cuenta con un amplio apoyo institucional, entre los que destaca el de los reyes de España, que presidirán su comité de honor, al igual que en la primera edición.

La sostenibilidad y la economía circular serán los hilos conductores de este congreso que basa su éxito en dos pilares complementarios, su programa científico y su área expositiva, que en esta segunda edición ha duplicado su superficie comercial, de manera que ocupará dos pabellones en los que, además de los stands, se habilitará una zona específica para encuentros 'one-to-one' y otras actividades paralelas.

Más del 60 por ciento de las empresas que han confirmado su participación en el MMH fueron también expositoras en la edición anterior, posicionándolo así como un evento de referencia para el sector minero-metalúrgico. La cita cuenta, además, con el patrocinio de importantes compañías y entidades del sector, como Matsa, Cobre Las Cruces, Maxam, Atlas Copco y el colegio oficial de ingenieros de Minas del Sur.

Por otra parte, el comité científico del salón ya ha recibido más de 70 propuestas de ponencias para el congreso, procedentes de países como Canadá, Perú, Sudáfrica, Bélgica, Reino Unido, Francia o Portugal.

De esta manera, el 'Metallic Mining Hall' contará con un importante programa científico, que se dividirá en trece sesiones temáticas, con tres o cuatro intervenciones de destacados profesionales en cada una de ellas y que, además de la riqueza de la Faja Pirítica Ibérica, analizarán el mercado de productos explotados en diferentes partes de España, como el oro, las potasas, el wolframio, el tántalo, el uranio, las tierras raras y el litio, entre otros.

A través de estos dos pilares, congreso científico y actividad comercial, el MMH contribuirá a poner en valor la minería como una industria innovadora y estratégica para el desarrollo económico de Andalucía, poniendo, además, el foco en la consolidación del Salón como un referente a nivel internacional.

El 'Metallic Mining Hall' está promovido por la Junta de Andalucía; la Asociación de Empresas Investigadoras, extractoras, transformadoras minero-Metalúrgicas y de cervicios (Aminer); la confederación nacional de empresarios de la minería y de la Metalurgia (Confedem); la federación de empresarios del metal (Fedeme), el colegio oficial de ingenieros de minas del sur; y el colegio oficial de ingenieros técnicos y grados en minas y energía.

AMPLIO APOYO INSTITUCIONAL

Además de ser un evento económico de referencia para la economía de la región, el MMH ha recibido también el apoyo de numerosas instituciones públicas, reconociendo así su importancia como agente dinamizador del sector de la minería y la metalurgia.

Así, además de los reyes de España, que ostentan la Ppresidencia, forman parte de su comité de honor el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente de la diputación provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de la autoridad portuaria de Sevilla, Manuel Gracia; y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro.

Asimismo, el propio sector y otras entidades también se han volcado desde el principio con esta iniciativa, por lo que también integran este comité el 'Lead Director de Trafigura Joint' /'TM Mining Ventures', Nicolas Trend; el presidente de Euromines, Mark Rachovides; el presidente de Confedem, Juan José Cerezuela; la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla; el director de International Mining, John Chadwich; y el presidente de Aminer, Francisco Moreno, que también es comisario del encuentro.

COMITÉ ORGANIZADOR

El comité organizador del 'Metallic Mining Hall' está formado por un equipo multidisciplinar que abarca diferentes instancias y áreas de conocimiento, con el objetivo de diseñar un encuentro atractivo que favorezca la creación y transmisión de información, así como la generación de negocio y la atracción de inversiones.

En este equipo se incluyen Jesús Rojas, director gerente de Fibes, así como José Manuel del Río, Laura Rubiales y Manuel Merino, también de la misma entidad; Francisco Javier Baco, secretario general de Innovación, Industria y Energía; Natalia González, directora general de Industria, Energía y Minas; Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda; Elena Gallego, entre otros.

Además de la directora general de la Agencia IDEA; Audra Walsh, de Minas de Aguas Teñidas, Lorena García y María Bocarando, de Cobre Las Cruces; Miguel Ángel González, de Minera los Frailes; Javier de Aspe, de Insersa; Francisco Javier Moreno Muruve, presidente de Fedeme; Miguel Cabal, presidente del Comité Científico del MMH y tesorero de Aminer; Priscila Moreno, secretaria de Aminer; y Antonio Rivero, director de la agencia de comunicación Grayling en Andalucía.

Además, el presidente de Aminer, Francisco Moreno, vuelve a desempeñar en esta edición el papel de comisario del MMH, poniendo al servicio del evento su experiencia y conocimientos acerca del sector de la minería adquiridos tras varias décadas dedicado a este sector.

METALLIC MINING HALL 2015

El I Salón Internacional de Minería Metálica, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) del 3 al 5 de noviembre de 2015, fue un evento sin precedentes en el país.

Contó con una afluencia de más de 10.000 visitantes, la presencia de 114 empresas expositoras y 700 congresistas, así como más de 75 ponencias en sus Jornadas Científicas y casi un centenar de encuentros comerciales One to One, y puso de relieve la capacidad del sector minero para generar progreso económico y social en Andalucía.

Este fue también el mejor escenario para mostrar cómo la innovación ha convertido a la comunidad autónoma andaluza en referencia mundial, con renombrados casos de éxito, y reconoció la trayectoria profesional y personal, a través de los Premios MMH, de destacadas figuras del sector minero de España y Portugal, como son Augusto Martínez, Gobain Ovejero y Alfredo Augusto Mendes Franco.

Además, la primera edición del MMH tuvo una repercusión económica muy positiva para la ciudad de Sevilla, generando más de tres millones y medio de euros de impacto directo y unos cinco millones de euros de impacto indirecto, con la suma de los beneficios obtenidos entre la zona expositiva, las inscripciones al Congreso y los patrocinios.