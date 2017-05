Torre desvincula al Principado de la obra del geriátrico del Montepío y recuerda que nadie la cuestionó

Etiquetas

El exconsejero de Industria del Gobierno asturiano Graciano Torre ha desvinculado este miércoles al Ejecutivo autonómico de todos los hechos relacionados con la obra de construcción del Montepío de la Minería, investigados en la 'Operación Hulla', y ha recordado que en su momento nadie cuestionó la actuación, propuesta por los sindicatos mineros.

Torre, que estaba al cargo de la Consejería en el momento en que se produjeron los hechos investigados, ha declarado este miércoles ante los agentes de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en el cuartel de Rubín. Al término del interrogatorio ha atendido a los medios de comunicación.

También ha declarado el alcalde de Morcín, Maximino García, quien era secretario general de Minería de CC.OO en la época. Asimismo, en el lugar permanecen detenidos Juan Antonio Fernández y Manuel Sastre Fernández, constructor y arquitecto respectivamente del complejo.

Torre ha asegurado no tener "ni pajolera idea" de cómo se desarrolló la obra. "No sé si existió mucha o poca vigilancia vigilancia, nosotros no intervenimos para nada", ha recalcado el exconsejero. Ha afirmado ignorar cómo, quién, o cuándo se certificó y en qué fecha se envió al Ministerio.

Ha recordado que el pacto de la Minería 2006-2012 prevía que los sindicatos firmantes pudiesen proponer obras que se atuviesen a los principios de ser útiles a las comarcas mineras. "Nadie discutió hacer una residencia geriátrica en Felechosa, donde no había ninguna, y que generaba mejor calidad de vida y empleo", ha señalado. "A todo el mundo le pareció bien y se envió a Madrid", ha añadido.

Al respecto de su relación con José Ángel Fernández Villa (exlíder de Soma y uno de los investigados), ha recalcado que fue de carácter profesional "para negociar minería o temas de fondos mineros", y que se sorprendió cuando se conoció la legalización de los 1,4 millones de euros realizada por el antiguo líder minero, al acogerse a la llamada Amnistía Fiscal.

Mino García, por su parte, ha explicado a Europa Press que ha sido preguntado sobre el funcionamiento de la mesa general de la Minería, en la que estaban representados el SOMA-UGT, CCOO, ayuntamientos, el Principado y el Ministerio.

Los agentes también se han interesado por cómo había logrado el proyecto del geriátrico percibir fondos públicos para su construcción. Ha recordado que el proyecto lo planteó el Montepío a los sindicatos, y los sindicatos lo elevaron a la mesa.

Han atendido a los medios también los abogados de Fernández y Sastre, Miguel Valdés Hevia y Javier Díaz Dapena. El primero ha señalado que la situación que está viviendo su cliente "es muy desagradable", especialmente en lo que se refiere los registros. No obstante, ha señalado que Fernández es "fuerte" y podrán soportarlo.

Por su parte, Dapena se ha quejado de que ni siquiera les han dado traslado de la imputación para saber de qué se les acusa.