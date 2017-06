CCOO reconoce que el acuerdo "in extremis" en Nissan es mejor que el desacuerdo porque mantiene actividad y empleo

Etiquetas

El secretario regional de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, ha reconocido que el acuerdo alcanzado este jueves "in extremis" sobre el futuro de Nissan en Ávila es mejor que el desacuerdo porque mantiene actividad y empleo.

Tras defender que siempre es positivo llegar a un acuerdo entre la partes, Fernández ha reconocido que, como en toda negociación, las partes siempre pierden, como será el caso de los trabajadores de la planta de Nissan en Ávila al asumir ahora las condiciones del convenio colectivo de Renault ya que el plan industrial prevé convertir la factoría abulense en la "única planta" de la Alianza para la fabricación de recambios con la previsión de que inicie su actividad en 2020 para dar servicio a los clientes de Renault y Nissan "en toda Europa".

"El acuerdo siempre es mejor que el desacuerdo", ha reiterado el dirigente sindical quien no ha dudado al afirmar que habrá que fiarse de la multinacional nipona en los nuevos compromisos asumidos con los trabajadores. "Si no nos fiásemos de forma razonable no hubiésemos firmado el acuerdo", ha constatado para advertir de que los sindicatos estarán vigilantes en el cumplimiento de un acuerdo que cuenta con el aval de la Administración.