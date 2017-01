Corea del Sur prohíbe la venta de diez modelos de Nissan, BMW y Porsche

Etiquetas

El Gobierno de Corea del Sur ha prohibido la venta en el país de diez modelos de las marcas Nissan, BMW y Porsche, compañías a las que ha puesto una multa de 7.170 millones de wones (5,67 millones de euros al cambio actual) por falsificar documentos de certificación.

Esta decisión se produce después de que el Gobierno del país anunciara el pasado mes de agosto que paralizaría la comercialización de dichos modelos después de llevar a cabo una investigación con motivo de una posible falsificación de documentos de certificación en relación con las emisiones y los niveles de ruido.

Del total de los vehículos que no se pueden vender en Corea del Sur, nueve vehículos no se comercializan desde el mes pasado, mientras que el Nissan Qashqai no se puede comercializar desde el pasado mes de junio.

Con motivo de la falsificación de los documentos de certificación de dichos automóviles, el Ministerio de Medio Ambiente del país ha multado con 5,67 millones de euros a Nissan, BMW y Porsche por la venta de 4.523 vehículos entregados con documentos irregulares.

Fuentes de las compañías automovilísticas BMW y Nissan señalaron que las dos empresas trabajarán para obtener las certificaciones necesarias para la venta de los modelos afectados por esta prohibición en el país asiático.