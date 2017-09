FACONAUTO CONSIDERA QUE EL IMPUESTO CATALÁN SOBRE EMISIONES DE VEHÍCULOS NO MEJORARÁ EL MEDIOAMBIENTE

Etiquetas

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) considera que el nuevo tributo no conseguirá los objetivos que persigue la ley, ya que penaliza la posesión del coche, y no el uso, perjudicando especialmente a los catalanes que tengan coches más antiguos.Así expresó este lunes la patronal de los concesionarios su disconformidad respecto al nuevo impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono de vehículos aprobado por el Parlamento de Cataluña el pasado día 27 de julio.En este sentido, Faconauto considera que el nuevo impuesto crea otras desigualdades, ya que los conductores de Cataluña pagarán más que el resto de españoles por la posesión de su vehículo.Asimismo, la patronal señaló que el parque automovilístico catalán tiene una edad media de más de once años, y consideran que esto supone el problema más grave para el medioambiente y para la seguridad vial.Por ello, Faconauto critica que la nueva medida recaudatoria no se haya visto acompañada de presupuesto para poner en marcha un plan intensivo de renovación del parque en Cataluña ni para incentivar la adquisición de vehículos movidos con energías alternativas. Por otro lado, la patronal advierte que un nuevo impuesto sobre el automóvil puede ser un argumento más para que muchos catalanes decidan no cambiar de coche, lo que repercutirá negativamente sobre las matriculaciones, en un momento en el que el mercado está alcanzado un nivel óptimo.Finalmente, Faconauto lamenta que no se haya tenido en cuenta al sector en la elaboración de la Ley, y espera que sí se cuente con las patronales del automóvil a la hora de desarrollar el reglamento de la ley en este punto.