FACUA DICE QUE LA “INDOLENCIA” DEL GOBIERNO CON VOLKSWAGEN PUEDE COSTAR MÁS DINERO A LOS CIUDADANOS

Facua-Consumidores en Acción denunció este viernes que la “indolencia” con la que el Gobierno ha actuado en el escándalo de Volkswagen, conocido como ‘dieselgate’, le ha costado a España “un nuevo tirón de orejas” por parte de la Comisión Europea (CE) por no sancionar a la empresa automovilística por el fraude de las emisiones contaminantes, que le podría acarrear una importante sanción económica.La organización explica en un comunicado que la Comisión, que ya abrió expediente en 2016 contra España y otros seis Estados miembros de la Unión Europea, ha pedido ahora explicaciones a cinco países, entre ellos España, solicitando mayor información sobre la aplicación de la normativa de la UE relativa a la homologación de vehículos. Según indica Facua, las explicaciones ofrecidas hasta el momento por España, Alemania, Grecia, Luxemburgo y Reino Unido le parecen “insuficientes” a la Comisión y por esta razón les ha insistido para que “clarifiquen más el motivo por el cual no aplicaron sanciones a los fabricantes de automóviles que utilizaron dispositivos de desactivación prohibidos”.En este sentido, recordó que la carta de emplazamiento remitida por la CE a estos cinco países es el primer paso de un procedimiento de infracción que podría llevar a los países investigados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.Por ello, la organización denuncia que la actitud del Gobierno español ante el fraude de los motores diésel de Volkswagen “representa otro fraude al conjunto de usuarios”. Además, valora que la Comisión haya iniciado un procedimiento de infracción contra España y otros países por no haber sancionado a la multinacional alemana, pero recuerda que, “si finalmente se impone una multa económica de Bruselas a España, quienes harán frente al pago de la misma serán los ciudadanos, víctimas de la empresa automovilística y de la indolente actitud del Gobierno”.Por último, Facua lamentó que el Gobierno ha mostrado una “mayor condescendencia” hacia la compañía Volkswagen que hacia los ciudadanos, “actuando prácticamente en pro de los intereses de la multinacional alemana”.