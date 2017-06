La Junta recuerda que quedan catorce días de negociación en Nissan y espera que las partes lleguen a un acuerdo

Etiquetas

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha recordado este jueves que aún quedan catorce días de negociación sobre el futuro de Nissan en Ávila por lo que ha hecho un llamamiento a las partes para que dialoguen en la confianza y deseo del Gobierno regional para que alcancen un acuerdo.

"No puede ser de otro modo", ha apuntado la portavoz quien, tras significar el "decidido trabajo" del Gobierno autonómico para que el plan industrial planteado por la Alianza Renault-Nissan sea una realidad, como así ha ocurrido, ha remarcado, ha recordado que ahora es el momento de la negociación del acuerdo social entre trabajadores y empresas donde la Administración no puede entrar porque no es su competencia.

Marcos se ha mostrado convencida de que el Comité de Empresa y la Alianza tienen "capacidad suficiente" para negociar y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio y que, en su opinión, debe llegar "cuanto antes" ya que se ha puesto sobre la mesa "un potente plan de inversiones" vinculado a la Alianza con garantía de actividad económica y de empleo "a 20 años vista" en una fábrica en una situación "tan comprometida".

"El esfuerzo de la Junta ha derivado en que haya un plan sobre la mesa", ha reiterado la portavoz, en ese llamamiento a la "adaptación y flexibilidad" de las partes para que sigan abiertas al diálogo en busca del acuerdo "más favorable" para todos.