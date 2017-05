De los Mozos anuncia un ERE de cierre de Nissan en Ávila este año si no hay acuerdo antes del 14 de junio

Etiquetas

El presidente de Renault-Nissan en España y director mundial de Fabricaciones y Logística del Grupo Renault, José Vicente de los Mozos, ha advertido este martes de que si antes del 14 de junio no hay un acuerdo para convertir la planta de Nissan en Ávila en un centro de piezas de recambio pondrá sobre la mesa un ERE de "cierre de fábrica" a ejecutar antes del 31 de diciembre de este año.

Así de tajante se ha pronunciado De los Mozos, que el pasado mes de febrero fue designado por el presidente y director general de la Alianza, Carlos Ghosn, como interlocutor para resolver el conflicto de la planta de Nissan en Ávila tras perder el camión NT500.

José Vicente de los Mozos ha sido "claro" al admitir que la fábrica de Nissan en Ávila "estaba cerrada" y ha explicado que su objetivo en esta interlocución ha sido buscar una solución industrial que pasa por reconvertir la factoría abulense en una planta de recambios para la Alianza y de cuya viabilidad se ha mostrado convencido, con posibilidad incluso de recuperar toda la capacidad de empleo a largo plazo --entre 2020 y 2024, ha añadido--.

"Si alguien tiene una solución mejor yo estoy a la escucha", ha retado De los Mozos, que ha acusado a algunos sectores de estar dinamitando el proceso de negociación sobre el futuro de Nissan en Ávila con afirmaciones que no son reales, como la de un cierre encubierto que ha negado tajantemente. "Si fuese eso yo no hubiese estado implicado en este tema", ha asegurado el interlocutor designado por la multinacional nipona, convencido de que hay gente más pendiente de cobrar los 50 días y de "manosear" y de "politizar" el tema que de buscar una solución.

De los Mozos ha advertido de que esa estrategia en contra de buscar una solución a la pervivencia de la planta abulense "tiene un límite" para aclarar también que no se trata de una amenaza sino de una realidad ya que ha habido "tiempo de sobra" para llegar a un acuerdo, por lo que ha hecho un llamamiento al encuentro y al diálogo en la mesa de negociación abierta desde hace dos meses.

"Ya está bien", ha exclamado el dirigente quien, tras admitir que los sindicatos de Ávila hayan llegado a pasar por un momento de desconfianza por el futuro incierto de la fábrica, ha recordado que sus propios compañeros en Renault han afirmado que el nuevo plan de industrial puede ser positivo. "Francamente hay cosas que no entiendo", ha confesado De los Mozos, que ha aclarado también que si Nissan no hubiese querido "salvar Ávila" por la proximidad con las factorías de Renault no hubiese comprometido inversiones de 40 millones para una actividad de recambios.

Preguntado por la merma salarial para equiparar las nóminas de Renault y de Nissan, ha recordado que se ha propuesto un bono para paliar la pérdida salarial para simplificar y tener a todos los trabajadores en el mismo sistema por lo que ha reiterado su llamamiento al acuerdo ante la evidencia de que "el mundo se mueve a otra velocidad".

De los Mozos ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras participar este martes en una jornada de UGT sobre 'La industria en Castilla y León' donde el presidente de Renault-España ha defendido también que es mejor estar al lado de un gran portaaviones, en referencia a las plantas de la multinacional francesa de la marca del rombo, que ser una barcaza a la deriva en el mar a la espera "de lo que pueda venir".

"Nissan estaba cerrada y se ha dado una solución industrial que tiene futuro porque creo en ella", ha asegurado De los Mozos en esta jornada en la que estaba presentes también el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los consejeros de Economía y Empleo, Pilar del Olmo y Carlos Fernández Carriedo, respectivamente.

De los Mozos ha apostado en todo momento por el pragmatismo y ha reclamado el compromiso "de todos".