Trabajadores de Nissan dispuestos a aceptar el convenio de Renault pero negociando cuestiones que la empresa rechaza

Etiquetas

Los trabajadores de la planta de Nissan en Ávila están dispuesto a aceptar el convenio marco de Renault pero no en los términos que ha sido planteados por la empresa, sino negociando algunas cuestiones, algo que ha sido rechazado por la empresa.

Así lo han manifestado el presidente del Comité de Empresa, Rubén Zazo, y el secretario, Felipe González, tras la reunión que han mantenido este viernes con la Dirección de la Empresa dentro de las negociaciones que se están llevando a cabo entre ambas partes para convertir la planta abulense, donde se produce actualmente en camión NT400, en una fábrica de suministros.

Así, tanto Zazo como González han reconocido que la empresa "no se ha movido ni un ápice" en sus planteamientos iniciales por lo que han reconocido que no entienden la "actitud de Nissan" ya que el plazo de negociación concluye el próximo 14 de junio y han subrayado que si una de las dos partes "no se mueve en nada, es muy difícil llegar a un acuerdo".

Al respecto, González ha explicado que el Comité de Empresa ha aceptado "entrar el convenio marco de Renault" pero no tal y como lo plantea Nissan, sino negociando algunas cuestiones que han sido rechazadas por la dirección de la compañía nipona, por lo que el representante de los trabajadores ha aseverado que la empresa no les está dejando "margen para llegar al acuerdo".

El entrar en el convenio de Renault supone que las pérdidas salariales en algunos casos sea del 6 por ciento pero en otros casos puede llegar al 30 por ciento, por lo que el Comité de Empresa quiere que el reparto sea "equitativo", lo que también rechaza la empresa, según ha explicado Felipe González.

Por su parte, Rubén Zazo ha precisado que en la única cuestión en la que se han logrado avances ha sido en las garantías, una petición que el Comité planteó ante los antecedentes "incumplidores" de Nissan, ya que, según ha precisado el presidente del Comité, "lo lógico es que ambas partes cumplan y no sean necesarias esas garantías".

Desde el Comité de Empresa se ha ofrecido a la Dirección de Nissan continuar a lo largo de este fin de semana las reuniones de negociación, lo que ha sido rechazado por la empresa, por lo que tanto Felipe González como Rubén Zazo dudan de la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del día 14 de junio.

"La empresa no tiene voluntad, las cesiones son todas por parte de los trabajadores mientras que ellos sólo ponen líneas rojas" ha aseverado Zazo, quien ha recordado que se empezó tarde a negociar y se quiere "acabar pronto", el día 14, por lo que confían en que la Junta pueda mediar en esta situación ya que el Comité se reunirá el próximo martes con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y con el director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.

"Esperamos que la Junta interceda porque va a poner dinero público y en algo podrá condicionar y decir para que la empresa no se lo lleve todo a costa de los trabajadores, que somos los ciudadanos de Castilla y León", ha concluido Zazo.