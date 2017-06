PIDEN AL PSOE QUE SE POSICIONE CONTRA LA MATERNIDAD SUBROGADA EN SU 39 CONGRESO FEDERAL

Etiquetas

La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres hizo este sábado un llamamiento al PSOE para que se posicione contra la “mal llamada gestación subrogada" en su 39º Congreso Federal.En una carta abierta dirigida a los delegados socialistas, la asociación recordó que aunque el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya hizo pública su postura en contra de regular dicha práctica durante el proceso de primarias, existe “una campaña en redes sociales surgida del seno del propio PSOE y liderada por asociaciones afines al partido” a favor de crear un marco legal para este negocio."Si el PSOE se mostrara favorable a esta práctica daría validez a una modalidad contractual abusiva", prosiguió, ya que la gestación subrogada “supone la explotación reproductiva de las mujeres".Según la red, "los derechos fundamentales no son opinables”, y “en una sociedad democrática no se puede dar validez moral a la utilización de las personas para satisfacer deseos de terceros".La carta señala por último que la libertad individual tiene "límites" y que esta no puede avalar una práctica "contraria a los derechos humanos", que son "inalienables" y no se pueden "ceder ni vender".