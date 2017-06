Barkos dice que la relación con la Corona es "absolutamente cordial", aunque no niega su condición de "republicana"

Etiquetas

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que las relaciones del Ejecutivo foral con la Corona son "absolutamente normalizadas y cordiales, como lo han sido siempre", si bien ha manifestado que ella no niega su condición de "republicana".

Así lo ha asegurado Barkos en declaraciones a los periodistas, tras participar en la visita que han realizado los Reyes al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad de San Adrián, visita que se ha producido un día después de que el Parlamento de Navarra aprobara una declaración para pedir un referendum sobre la monarquía.

Barkos ha manifestado que ella "nunca" ha negado su condición de republicana, pero ha dicho que "mientras tanto soy miembro de una institución en el seno de un Estado constituido por una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, reconocimiento a la institución y a las personas, y lealtad en la relación entre las instituciones". "Pediría lo mismo para con este Gobierno de Navarra y para cualquier Gobierno de Navarra, relación normalizada mirando y buscando algo que a todos nos ocupa, que es el bien común, el interés general y por tanto un trabajo normalizado en estos términos", ha indicado.

La presidenta ha indicado que durante la visita que ha compartido con los Reyes al centro tecnológico, "en el ambiente lo que ha flotado es la realidad del CNTA, de un centro innovador, vanguardista que está dando riqueza a una industria que es vital para Navarra y también para las comunidades autónomas que son partícipes de este proyecto". "No flotaba en el ambiente ninguna otra noticia que no fuera esta, y yo diría que con un enorme interés y mucha satisfacción porque de verdad que es una visita magnífica. He tenido la gran suerte de hacerla en varias ocasiones y es apasionante", ha indicado.

Tras ello, ha incidido en que hay una relación "absolutamente normal entre personas que por el cargo que en estos momentos desempeñamos lógicamente tienen esa relación".

Además, ha dicho Barkos que el Gobierno de Navarra "ha mediado cada vez que una empresa, una institución o una entidad de Navarra se lo ha solicitado" para facilitar una visita de los Reyes y ha añadido que el Ejecutivo "ha acudido siempre que los Reyes han venido a Navarra como la institución que representa la jefatura del Estado".