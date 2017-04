Ignacio González propuso a Zoido tomarse un café tras felicitarle por teléfono por su nombramiento como ministro

Etiquetas

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido recientemente en el marco de la 'operación Lezo', propuso a Juan Ignacio Zoido tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.

Zoido ha concluido su intervención en el Senado, donde ha contestado a tres preguntas sobre la 'operación Lezo', señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.

"Recibimos muchísimas felicitaciones, que algunas se contestan y otras tardan mucho tiempo en contestarse", ha expuesto Zoido. "He tenido centenares de felicitaciones incluso de su grupo político", ha continuado en alusión a Podemos, "y también me felicitó el señor Ignacio González, me dio la enhorabuena, pero ni lo he visto después ni he tenido oportunidad de hacerlo".

Zoido ha desvinculado la cita entre el hermano de González (ambos se encuentran en la actualidad en prisión) con la 'operación Lezo' de la que el secretario de Estado, ha dicho, "no tenía ni idea" hasta su inicio el pasado miércoles.

"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", ha dicho sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.

"Las instituciones en España funcionan", ha terciado Zoido, que ha defendido que la investigación sobre la 'operación Lezo' se realizó sin interferencias del Ejecutivo y de forma independiente por parte de la Fiscalía y del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.