UPO trabaja con instituciones y empresas en una solución "no excluyente" para llevar actividades a la capital

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se encuentra trabajando con instituciones y empresas en una solución "no excluyente" que pueda permitir llevar a la capital hispalense una parte de su programación cultural, seminarios o jornadas, de manera que se pueda acercar a la población de Sevilla sus actividades sin tener que obligar al ciudadano a trasladarse para ello hasta las instalaciones de la universidad.

Todo ello, según ha expuesto en una entrevista concedida a Europa Press el rector de la UPO, Vicente Guzmán, mientras la universidad sigue trabajando con el Ayuntamiento en la ubicación de una sede institucional en Sevilla, para lo cual hay "buena voluntad", sin que resulte "fácil" al buscarse una localización "que sea lo más beneficiosa posible para todos".

"En poco tiempo" --Guzmán alude al comienzo del próximo curso académico para tener novedades en este sentido-- la Olavide espera tener "buenas noticias" al respecto, según su rector, que desvela que se ha estado en conversaciones con el Estado al tener "muchos bienes en Sevilla", así como con la Junta, "administraciones que puedan tener capacidad y voluntad".

La aspiración, continúa, es que "nos permita ir desembarcando en Sevilla una parte de la actividad académica y cultural, ganando presencia en Sevilla y que la gente pueda conocernos un poco más" mediante una fórmula que podría ser "combinada", esto es, en la que podrían participar Ayuntamiento, otra institución y el sector privado, "que pueda ser favorable para todos". "El Ayuntamiento tiene receptividad, otra cosa es que haya que hacerlo bien, y para eso hay que tomarse su tiempo", ha apostillado.

Respecto a las conversaciones con el Consistorio, Guzmán ya ha declarado que la prioridad es que se trate de un lugar "con espacio suficiente para poder desarrollar actividades, cómodo y accesible". Así, el trabajo acometido con el equipo del anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido, "muy receptivo a la idea", se llevó a cabo de tal manera que la universidad ya estaba en el momento de decidirse entre varias alternativas. Ya con Juan Espadas en el poder, la UPO ha retomado la iniciativa.

En cuanto a la localización del enclave, el anterior Consistorio "nos enseñó cualquier edificio que tuviera a su disposición", no obstante lo cual la UPO no contaba con una preferencia. "Obviamente, la más céntrica y mejor, por pedir que no quede, pero para nosotros lo importante es la comodidad y la accesibilidad, y que se sientan a gusto los que tienen que desarrollar actividades allí", aseveraba.