LA CNMC EXPEDIENTA A LA FARMACÉUTICA ASPEN POR POSIBLES PRÁCTICAS ABUSIVAS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Aspen Pharma Ireland Ltd, Aspen Pharmacare Holdings Limited, y Aspen Pharma Trading Limited (grupo Aspen), por posibles prácticas abusivas consistentes en la negativa de suministro de ciertos medicamentos y aplicación de precios excesivos a los mismos.Según el organismo supervisor, también se ha abierto expediente a Deco Pharma SL, el distribuidor de Aspen en España, por un “posible acuerdo para limitar la distribución, provocando así el desabastecimiento deliberado del mercado nacional de los medicamentos afectados”.La CNMC explicó en una nota informativa que esta investigación se inició de oficio tras conocer, a través de la Autoridad Italiana de Competencia, determinada información sobre las posibles conductas restrictivas de la competencia.“Estas prácticas podrían ser contrarias a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y habrían consistido en provocar el desabastecimiento deliberado del mercado nacional de ciertos medicamentos con objeto de eludir el precio intervenido aplicable en el mercado español e importarlos de otros países europeos (Francia, Italia, Holanda, etc.), pudiendo así imponer los incrementos de precios determinados por la propia Aspen”.La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, ya que ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.