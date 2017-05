MONTSERRAT PRESENTA EN MALTA LA CANDIDATURA DE BARCELONA COMO SEDE DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

Etiquetas

Una delegación española encabezada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha viajado estos días a Malta como motivo de la Reunión de Ministros de Sanidad del Área Mediterránea y el Encuentro con otros países europeos, donde ha presentado la candidatura de Barcelona para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).La ministra se reunió con sus homólogos de Malta, Chris Fearne; Grecia, Andreas Xantos; Irlanda, Simon Harris; Bélgica, Maggie De Block; Italia, Beatrice Lorenzin; Portugal, Adalberto Campos Fernandes; Chipre, George Pamboridis; Rumania, Florian-Dorel Bodog y el profesor Stanislav Špánik, en representación del ministro eslovaco, Tomáš Drucker.La mayoría de ellos coincidió en la necesidad de que el Consejo Europeo, que tendrá lugar el próximo mes de junio y que decidirá los criterios en los que todos los países habrán de apoyarse para presentar sus candidaturas, base su propuesta en criterios absolutamente técnicos y no políticos.En este sentido, la ministra manifestó que “Barcelona cumplirá sin problemas con los objetivos”, teniendo en cuenta que “aseguramos la celeridad e inmediatez del traslado, la continuidad de los trabajos que se están llevando en la EMA, que no haya pérdida de talento y, con todo esto, la garantía de no poner en riesgo la salud de los ciudadanos de Europa”. El ministerio informó de que Barcelona ofrece la disponibilidad de la Torre Glóries (conocida como Torre Agbar), que cuenta con capacidad más que suficiente para dar cabida a los más de 900 trabajadores de la EMA y 30.000 metros cuadrados y por lo que su adecuación para hacerlo funcional es inmediata, garantizando así un traslado rápido, sin que la actividad de la agencia y el talento se pierdan por el cambio de ciudad.