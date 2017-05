Bill Gates desvela los trabajos que emplearán a los jóvenes en el futuro

El fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates ha dado en sus redes sociales una serie de consejos a los jóvenes que acaban sus estudios universitarios. En una serie de 14 tuits publicados el pasado lunes, ofreció su punto de vista sobre qué puestos de trabajo son los más prometedores para un mundo cambiante y en plena revolución tecnológica: “La inteligencia artificial, la energía y las biociencias son campos prometedores”, afirma.

Gates reconoció que la biotecnología es un avance necesario para combatir enfermedades como el cáncer y la obesidad. Además, el fundador de Microsoft intentó ofrecer a los jóvenes su punto de vista a partir de “algunas cosas que me hubieran gustado saber cuando dejé el colegio”, como las “desigualdades en el mundo”, cosa que le llevó “décadas aprender”.

De este modo, el empresario instó a los universitarios a rodearse de “personas que te desafían, te enseñan y te empujan a ser tu mejor yo”, pero también a tener en cuenta a los menos afortunados. “Es un momento increíble para estar vivo. Espero que lo aproveches al máximo”, apuntó.

1/ New college grads often ask me for career advice. At the risk of sounding like this guy…https://t.co/C68mjJ5g44