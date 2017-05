CCOO ve "falta de transparencia" en las contrataciones temporales de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir

Etiquetas

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha denunciado ante el Defensor del Pueblo de Andalucía y ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, "la absoluta falta de transparencia en la contratación de personal temporal" de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y que gestiona cinco Centros Hospitalarios de Alta Resolución en la provincia de Sevilla.

Según el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, "esta empresa tiene una bolsa de trabajo, pero las personas inscritas en la misma, que observen o tengan la sospecha de que otras personas inscritas y que vienen recibiendo ofertas de empleo tienen menos puntos que otras personas a quienes no se contrata, no tienen medios de comprobar esa duda o sospecha, ante la absoluta falta de transparencia de los listados".

"Tampoco los representantes de los trabajadores de la Agencia tienen medios de comprobar si se respeta la puntuación de bolsa", insisten.

Esa "absoluta falta de transparencia" para comprobar si esas personas tienen o no más derecho que ellas a ser contratadas, se debe a que en los listados de esa bolsa no figuran los aspirantes con nombres y apellidos, sino identificados con unos códigos que no permiten su identificación.

Como apuntan desde el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, "la razón alegada por la dirección de la Agencia Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir para esa falta de transparencia en algo tan serio como la contratación en una entidad de titularidad pública es la Ley de Protección de Datos, una justificación que resulta absolutamente sorprendente, cuando cualquiera puede comprobar que en la Bolsa de Contratación del Servicio Andaluz de Salud, entidad dependiente no sólo de la Junta de Andalucía, sino incluso de la misma Consejería que la Agencia Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, las personas inscritas en la Bolsa de Contratación figuran identificados tanto por nombre y apellidos como por DNI".

Por todo ello, el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla exige públicamente -como lo ha hecho e numerosa reuniones mantenidas con al dirección de la Agencia- que se solvente esta situación, y se den instrucciones a los responsables de la Bolsa de Trabajo de la Agencia Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir de que se identifique a las personas inscritas en la citada Bolsa con nombre y apellidos y DNI, como se hace en la Bolsa del SAS.