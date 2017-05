LOS ABOGADOS Y LAS ASEGURADORAS SE UNEN PARA QUE LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO COBREN ANTES

Etiquetas

Las víctimas de tráfico cobrarán antes las reclamaciones por accidentes gracias a un convenio suscrito este miércoles por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta de Unespa (Asociación Empresarial del Seguro), Pilar González de Frutos, y el presidente de Tirea (Tecnologías de la Informacion y Redes para las Entidades Aseguradoras), Evaristo del Río.El acuerdo, firmado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid, supone estandarizar el proceso de remisión de documentos entre los letrados de las víctimas de accidentes de circulación y las aseguradoras con el fin de agilizar el pago de indemnizaciones.Ese protocolo favorecerá la resolución extrajudicial de los accidentes donde alguna persona haya resultado herida o haya fallecido, por lo que beneficiará a las personas afectadas, contribuirá a reducir la litigiosidad y aliviará la carga de trabajo de los juzgados en materia de siniestros de tránsito que ocurren en calles y carreteras, según aseguró la patronal de las aseguradoras.El convenio da soporte y facilita el cumplimiento de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Esta norma, más popularmente conocida como baremo de automóviles, fija cómo reclamar y valorar los daños padecidos por las personas en percances de tráfico. Asimismo, establece las cuantías a pagar por parte de las aseguradoras como indemnización en función de las circunstancias de la víctima.Tirea desarrollará y mantendrá una herramienta 'online' que hará posible la aplicación de este convenio, mediante la cual los abogados podrán enviar y recibir de manera segura, inmediata y estandarizada la documentación con las reclamaciones de sus clientes a las compañías de seguros. El trasvase de información se realizará a través de la firma electrónica cualificada de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA). A su vez, la aplicación 'online' que desarrolle Tirea permitirá a las aseguradoras hacer llegar su oferta o respuesta motivada de indemnización a las víctimas de los accidentes. El sistema hará trazable toda la documentación cruzada entre las partes. Está previsto que la herramienta se encuentre finalizada antes del verano. Al tratarse de una web, será compatible con todo tipo de navegadores y sistemas operativos.El acuerdo suscrito hoy normaliza las obligaciones de las entidades aseguradoras y de los perjudicados en relación con el procedimiento que fija la ley para alcanzar acuerdos extrajudiciales. La creación de una aplicación web permitirá reducir los gastos en la gestión de siniestros, al disminuir el uso de burofaxes, teléfono, etc. La herramienta 'online' constituye un canal seguro para la comunicación entre las partes que permitirá remitir información especialmente sensible, como son los datos de salud de las víctimas. El canal de comunicación que desarrolle Tirea cumplirá las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). No obstante, el protocolo es de adhesión voluntaria, tanto para los abogados como para las aseguradoras. El plazo de inscripción comienza este miércoles para ambas partes.