(AMPLIACIÓN) LA PATRONAL DE LOS SEGUROS APUESTA POR UN SISTEMA DE ADSCRIPCIÓN ‘POR DEFECTO’ PARA COMPLEMENTAR LAS PENSIONES

Etiquetas

- Inverco aboga por un sistema mixto, de reparto y de capitalización. La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, planteó este martes establecer un sistema de adscripción ‘por defecto’ mediante el cual los trabajadores quedarían adscritos de manera obligatoria a un sistema de ahorro complementario para la pensión, a menos que ejerzan su derecho a salir de este esquema.Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, González de Frutos explicó que el sistema de pensiones tiene un problema a corto plazo derivado de la crisis, que “se irá con ella”, y un problema a largo plazo dada la evolución demográfica. En este sentido, la presidenta de Unespa defendió implantar un sistema de adscripción ‘por defecto’ o cuasi-obligatorio a través del cual, las empresas adscribirían a los trabajadores con el objetivo de ofrecerles un ahorro complementario “con un suelo de previsión” y los propios trabajadores podrían decidir si se mantienen en este esquema o no. Este sistema “respeta la negociación colectiva”, que se mantendría, “respeta al empresario y coloca en el centro al trabajador”, además de que supondría aportar 20 puntos porcentuales o más a la tasa de sustitución de las pensiones frente a las previsiones de la Comisión Europea, que apuntan que en las próximas décadas los futuros pensionistas percibirán tan solo el 50% de su sueldo. BENEFICIO DE 1.400 MILLONES González de Frutos reconoció que el volumen de ahorro derivado de este sistema "es beneficio para las aseguradoras”, ya que si el sector gestionase el 60% de esa actividad, podría aportar unos 1.400 millones de euros de beneficio anual medio, pero “no seríamos los que más ganásemos”, sino que “los ciudadanos ganarían 5 veces más”. Desde la patronal de los seguros, la máxima responsable puntualizó que este sistema tardaría de 10 a 20 años en reflejar sus efectos sobre las pensiones, por lo que “deberíamos haber empezado ya”. Por otra parte, González de Frutos quiso dejar claro que “esto no es privatizar el sistema de pensiones” porque “no estamos hablando de trasladar recursos del sistema de bienestar, estamos hablando de crear recursos”. “Debatir sobre si el sistema es sostenible es embarrar el debate”, recalcó la presidenta de Unespa para agregar que lo que está en debate es la “generosidad” de las prestaciones. “Necesitamos realizar una reforma profunda, estudiada, consensuada que haga de las pensiones una máquina resistente” en el futuro aunque las reformas de las pensiones en 2011 y 2013 “estaban bien encaminadas” pero "no son suficientes". Desde los grupos parlamentarios, la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, afirmó que “con este sistema no es cierto que no se trasvasen los recursos del sistema público al privado” porque el sistema público “como cada vez es más pequeño, exige que los fondos pasen al privado”. Mientras, el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero mostró satisfacción por que la presidenta de la patronal haya reconocido que obtendrían beneficios si se implantara el sistema de ahorro ‘por defecto’, mientras que en esta línea, el diputado del PP Gerardo Campos agradeció a González de Frutos su "claridad". Desde el Grupo de Ciudadanos, el diputado Marcial Gómez quiso destacar que la responsable de Unespa haya incidido en que el sistema es sostenible y fije su atención en la generosidad del mismo.SISTEMA MIXTOPor su parte, el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, se alineó en su intervención con Unespa y señaló que “la sostenibilidad del sistema no está en duda sino el nivel de las prestaciones” y defendió que el Fondo de Reserva “está cumpliendo el objetivo para el que se creó” que es acumular superávits en momentos de bonanza económica y utilizarse en momentos de crisis o insuficiencia de ingresos. Desde Inverco, se expuso que en dos de cada tres países más desarrollados el sistema de capitalización tiene una presencia “importante” en el sistema de pensiones, y en este sentido, planteó que en España se establezca un sistema de pensiones mixto, en el que se combine la parte pública y de reparto con la de capitalización.En concreto, el presidente de la organización defendió el plan de pensiones como el instrumento “óptimo a largo plazo” para complementar la pensión pública por su transparencia, sus costes reducidos, unas rentabilidades “razonables” o la seguridad que supone como complemento.Además, Inverco instó a aprobar medidas normativas, básicamente fiscales, que incentiven y estimulen entre los interlocutores sociales la promoción de los planes privados de empleo, mientras rechazó que los planes de pensiones supongan una pérdida de recaudación para la Hacienda pública.