MAPFRE CUELGA EL CARTEL DE "CASO CERRADO" A LA POSIBLE RECLAMACIÓN POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA

- Descarta compras en España y asegura que "simplificará" los contratos. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, afirmó hoy que la compañía ha colgado el cartel de "caso cerrado" a la posible reclamación de la aseguradora por su inversión en la salida a bolsa de Bankia. En rueda de prensa para presentar los resultados anuales de la compañía, Huertas apuntó que es el Consejo de Administración quien toma esta decisión, "y este tema no ha vuelto a ser tratado".Así, el presidente del Grupo explicó que la decisión de no reclamar se fundamenta en informes internos y externos que Mapfre recopiló y que "recomendaron que nos apartáramos de cualquier posibilidad de proceso judicial reclamando el dinero que perdimos"."Nada ha cambiado desde entonces y el Consejo no ha tratado el tema porque es caso cerrado y no hay nada en este momento que haga que se tenga que replantear (esa decisión)", insistió el presidente de Mapfre.Preguntado por el hecho de que otros inversores institucionales sí están litigando contra Bankia por la salida a bolsa, Huertas dijo que "nosotros no hemos vuelto a posicionarnos de manera diferente con respecto a la decisión de hace un año".Sobre la decisión del Frob de fusionar Bankia (con quien mantiene un acuerdo de distribución de seguros) con BMN o privatizarlas por separado, Huertas dijo que la aseguradora "no tiene ninguna opinión", pero ocurra lo que ocurra, "cualquier decisión será bienvenida y seguirán en marcha los acuerdos que tenemos con Bankia".SIN COMPRAS EN ESPAÑAPor otra parte, en relación con la posibilidad de realizar operaciones corporativas en España, el presidente de Mapfre se mostró convencido de que la compañía está centrada en el crecimiento orgánico."Obviamente no hay nada en el horizonte y seguimos con interés lo que pasa en el mercado en bancaseguros o en otras áreas", añadió Huertas.En este punto, insistió en que "no vamos a hacer ninguna compra en España" próximamente porque la aseguradora trabaja por consolidar su negocio.Además, Huertas aseguró igualmente que Mapfre RE también apostará por el crecimiento orgánico y no llevará a cabo compras. "Se están abriendo oficinas y el crecimiento de esta unidad por medios orgánicos es suficiente y permite asegurar la recurrencia en los resultados", apostilló.Con respecto a Verti, la compañía 'low cost' de Mapfre, cerró el ejercicio con unas pérdidas de 11 millones de euros, con respecto a los 24 millones del año pasado. Las primas sumaron 80 millones de euros, mientras que en 2017 Verti estará cercano al punto de equilibrio "para empezar a ganar dinero en 2018".TRANSPARENCIAPor otra parte, el presidente de Mapfre quiso guardar distancias con lo ocurrido en la banca en cuanto a la transparencia de los contratos, si bien reconoció que la compañía trabaja por hacer sus contratos más sencillos y transparentes."Reconozco que el contrato del seguro es una póliza compleja, pero de ahí a compararnos con lo que ha pasado en la banca hay un trecho", destacó. Según dijo, en el sector de seguros "somos muy escrupulosos con nuestras obligaciones" y "respondemos a las reclamaciones con una altísima calidad".Huertas indicó que los contratos sean cada vez más sencillos es posible y los contratos "pueden simplificarse". Por ello, replicó que "ningún contrato de seguro ha producido problemas a nivel general como para que el cliente se declar insatisfecho".