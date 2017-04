Ecclestone: "Si Ferrari continúa con su trabajo tendremos muy buenas carreras"

Etiquetas

El expresidente y director ejecutivo de la Formula 1, Bernie Ecclestone, afirmó que si Ferrari continúa con su trabajo habrá "muy buenas carreras" esta temporada, lo que mejoraría los ingresos de los promotores del Mundial, además de asegurar que no compraría el circuito de Interlagos y que la categoría no extrañará al Gran Premio de Malasia cuando salga del calendario después de este año.

"Afortunadamente ahora, si Ferrari continúa con su trabajo y el resto de personas hacen lo mismo, tendremos muy buenas carreras y entonces las cosas deberían ser mucho mejor para los promotores. Deberían poder vender más entradas", explicó. Ferrari ha ganado dos de las cuatro primeras carreras de la temporada.

Además, habló sobre el Gran Premio de Malasia, que forma parte del campeonato mundial desde 1999 y se retirará en octubre, un año antes de lo previsto, señalando que no es ninguna contratiempo perder Sepang porque "tenemos Singapur". "No, no en absoluto, tenemos Singapur. Si hubiéramos perdido Singapur no sería bueno, pero no hemos perdido a Singapur, así que está bien", señaló.

Ecclestone respondió al jefe de circuito de Sepang, Razlan Razali, que dijo a los reporteros la semana pasada que el británico había cometido una "falta de respeto" e hizo que los promotores "parecieran idiotas" con sus comentarios relacionados con el cobro de altas tarifas de 'hosting'.

"Nadie les hizo parecer estúpidos, y es difícil hacer que la gente se vea estúpida; si lo son, lo son. Ellos han hecho un trabajo muy bueno con las motos, se ha enamorado de las carreras de motos y de ahí (MotoGP) es de donde aparentemente ganan dinero", apuntó el británico sobre Razali, cuyo circuito sí se mantendrá en MotoGP.

Además, Ecclestone negó la posible adquisición de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil), para evitar el deterioro del circuito. "No hay posibilidades en absoluto. He intentado hacer un trato, pero no es fácil para nadie", explicó el antiguo director ejecutivo de la Formula 1

El británico dijo, sin embargo, que el acuerdo actual fue asegurado hasta 2020 y que se comprometieron a salvaguardar la pista, a diferencia de la situación en Río de Janeiro, donde se construyó el antiguo circuito de Jacarepagua para los Juegos Olímpicos de 2016.

"Me reuní con el alcalde (de Sao Paulo) la última vez que estuve allí, hace meses, y le propuse un acuerdo para cuando salga a licitación para vender el lugar donde se encuentra el circuito", explicó.

"Si el circuito sigue ahí, si lo compraste para desarrollarlo, entonces tendrías que mantenerlo, con todo lo que eso conlleva, y encontrar a alguien que quiera correr allí o ser el promotor", afirmó.

Los nuevos propietarios de Fórmula Uno Liberty Media han criticado indirectamente Ecclestone por hacer lucrativos acuerdos con países como Azerbaiyán. El presidente de Liberty Media, Greg Maffei, comentó el mes pasado que Azerbaiyán pagó una gran cuota de alojamiento, pero que la carrera no "contribuyó a mejorar la marca y la salud a largo plazo del negocio".

Ecclestone se defendió señalando que había rechazado las propuestas de Vietnam, que estaba dispuesto a pagar una cantidad significativa para albergar una carrera. "Tuve muchas conversaciones con Vietnam, no hice nada, me pidieron que fuera y conociera al presidente allí, pero no fui porque pensé que habíamos conseguido suficiente en su área", dijo.

"Ellos (la nueva gerencia de la Fórmula Uno) están viendo las cosas un poco diferente a la forma en que yo solía mirarlas, decidirán lo que quieren hacer y quieren más carreras en Estados Unidos, lo cual es bastante correcto", explicó.