EL PLAN DE PENSIONES, PRODUCTO PREFERIDO POR LOS INVERSORES ESPAÑOLES

El producto preferido por los inversores españoles es el plan o el fondo de pensiones, una opción que elige el 28% de los ciudadanos que contratan productos para ahorrar o invertir. Ésta es una de las conclusiones del ‘Barómetro de la Confianza del Inversor Español’ elaborado por IE Center for Insurance Research y promovido por la patronal de las cajas de ahorros Cecabank y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.En el informe se analiza el entorno y las condiciones que rodean a los ciudadanos para desarrollar una actividad inversora, así como el comportamiento y las experiencias de aquellos que ya invierten, explicaron los responsables del informe en un comunicado. Así, tras los planes o fondos de pensiones, se sitúan como productos más populares los fondos de inversión (17%), las acciones cotizadas (12%), los seguros de ahorro (11%) y de valores de renta fija (5%). La inversión en los restantes productos es “marginal” en la población analizada.Por otra parte, el estudio apunta que la banca intermedia el 80% de las inversiones, frente a una cuota del 12% para las aseguradoras, y se destaca que la oficina tiene todavía un peso mayoritario en todos los intermediarios. El segundo canal en importancia para la banca es ya el on line, mientras que para las aseguradoras sigue siendo el telefónico.En cuanto a la experiencia pasada del inversor, aquellos que destinaron recursos a seguros de ahorro manifiestan un mayor nivel de satisfacción, con sólo un 8% de los inversores reportando experiencias negativas, frente al 38% de los que invirtieron en preferentes, el 25% de los que lo hicieron en acciones, o el 15% de los que lo hicieron en fondos de inversión o de pensiones.El informe concluye que es “necesario” dotar de un mayor conocimiento financiero a la población y a los inversores, y ofrecer una mayor garantía de buenas prácticas en las entidades financieras. Señala, además, que ello contribuiría a “reforzar” la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero y a fomentar una cultura positiva no sólo hacia el ahorro, sino especialmente hacia la inversión. En este sentido, afirma que tanto las autoridades financieras o instituciones públicas, como las entidades financieras privadas y las instituciones educativas, deben responsabilizarse de diseñar estrategias que logren aumentar la competencia financiera y fomentar unos hábitos responsables de ahorro e inversión en la sociedad española.