EXPERTOS ALERTAN DE QUE UN MERCADO REGULATORIO "POCO CLARO Y DESFAVORABLE” DIFICULTA LA EXTENSIÓN DEL SEGURO DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA

La investigadora de la London School of Economics and Political Science Adelina Comas explicó, en el marco del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida que se ha celebrado estos días en Madrid, que la existencia de un mercado regulatorio "poco claro y desfavorable" es una de las principales barreras que dificultan la extensión y el desarrollo del seguro de dependencia en España. Comas es una de las profesionales del sector que participaron en una sesión sobre el seguro de dependencia presidida por el presidente del grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Miguel Carrero, y moderada por el director de Desarrollo de Negocio de Europ Assistance, Daniel Gómez, ambos miembros de la Fundación Edad&Vida, entidad organizadora del Congreso.Comas indicó que otro de los frenos al seguro de dependencia es que existe cierta incertidumbre sobre el número futuro de personas con dependencia y el coste de sus cuidados. "El seguro no es un bien que se desee consumir, su adquisición no hace ilusión y, además, hay cierta desconfianza hacia el sector asegurador", dijo.Además, insistió en que los ciudadanos suelen tener "expectativas no realistas" con respecto a la cobertura de la Seguridad Social, puesto que tienden a pensar que las posibles contingencias por dependencia están cubiertas en su totalidad por el sistema público.En cuanto a las posibilidades de incentivar el mercado de seguros de dependencia, Comas propuso que el Estado asuma parte del riesgo de la contingencia, además de fomentar este tipo de seguro a nivel de grupo y de concienciar a la población sobre el riesgo al que se enfrentan y los límites de la cobertura pública.Por su parte, la directora de Investigación del ICEA, María José Salcedo, explicó que para las personas mayores es importante tener cubierta esta contingencia y les parece esencial que existan este tipo de productos.Según dijo, la preocupación de la sociedad española es bastante importante, los ciudadanos son conscientes de esa necesidad y pagarían por tener cubierta esta contingencia, pero el principal escollo a superar es que "a ciertos segmentos de la población les falta la capacidad económica para contratar este tipo de servicios".En el encuentro participaron también la directora general de SCOR Global Life Reinsurance Switzerland-SCOR Global Life Zurich Branch, Gabriele Ingrid Hollmann, y la directora general del Grupo PSN, Cristina García, que presentó la experiencia de su compañía en el desarrollo del seguro de dependencia en España. Esta última afirmó que "lo que hay detrás de cada caso de dependencia es una persona con una enorme dificultad, con una situación muy dura para ella y para sus cuidadores".