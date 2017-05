VIVIENDA. MÁS DEL 80% DE LOS SEGUROS CONTRATADOS POR LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS SON ANTIGUOS, CON PRIMAS ALTAS Y POCAS COBERTURAS

Etiquetas

La Asociación para el Fomento del Alquiler (Arrenta) afirma que más del 80% de las pólizas de seguros de edificios contratadas por las comunidades de propietarios son “muy antiguas, pagan unas primas muy altas y las coberturas son reducidas y no se han actualizado”.En un comunicado, Arrenta señala que la siniestralidad de los edificios es alta y que, de hecho, cada día tienen lugar más de 2.500 incidentes. Sin embargo, “no siempre las pólizas que tienen contratadas las comunidades de vecinos cubren las necesidades reales en caso de siniestro”. Más del 60% de los vecinos consultados no sabe si su comunidad dispone de una póliza multirriesgo y aquellos que lo afirman desconocen totalmente las coberturas, señala la asociación. Además, indica que otro problema importante es que casi un 10% de comunidades no cuenta con ningún tipo de seguro.Los incidentes más frecuentes y que generan mayor coste para las compañías aseguradoras son los daños y responsabilidad civil causados por el agua canalizada del edificio, que representan más del 60%.También destacan los relacionados con fenómenos atmosféricos, en un 15%, que están registrando un crecimiento destacado en los últimos meses, y la rotura de cristales, con el 7%.