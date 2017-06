La Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz expone 334 armas que serán subastadas

Etiquetas

La Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz expone durante estos días, un total de 334 armas que prevé subastar el próximo lunes, 12 de junio, con el objetivo de que los interesados en adquirirlas puedan verlas.

Así, las armas estarán expuestas al público hasta este viernes, 9 de junio, en horario de 9,30 a 13,00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, situada en la Plaza de Santo Domingo número 2 de la capital pacense, y los interesados pueden solicitar información a través del número de teléfono 924.20.57.71.

El subteniente-interventor de Armas de la citada Comandancia, José Antonio Rubio, ha explicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que estas armas proceden de "personas que han perdido la habilitación para usarlas" por diversos motivos.

Así, sus propietarios, cuando ya no pueden hacer uso de ellas, las depositan en la Guardia Civil y si en el plazo de un año "no han dispuesto de las mismas hay que darles salida" y, por ello, se subastan, ha detallado.

En cuanto al precio de las armas, Rubio ha señalado que lo pone el propietario por lo que no se puede establecer un rango de precios y éstos "no van en consonancia con el valor real" puesto que "no hay una valoración objetiva".

El subteniente de la Guardia Civil también ha destacado que quienes se interesan por estas armas son cazadores o aficionados al tiro olímpico que se acercan para ver si alguna "les llama la atención" o "por si encuentran algo de su interés".

Rubio ha relatado, además, que si se puja por las armas durante la subasta "se ingresa el dinero en Hacienda", lugar del que lo recogen sus primeros dueños, y si no son vendidas "el paso siguiente es mandarlas a la chatarra".

Finalmente, ha subrayado que de las armas expuestas "se adjudican un 15 o un 20 por ciento", por lo que "la mayoría van a chatarra", ha concluido.