Mellet "nunca" garantizó a Sanma que fuera a ganar el concurso por los suelos de Mercasevilla

Dice que se optó por el concurso público y no por la subasta para evitar la "especulación" sobre los terrenos de la lonja

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha asegurado este martes que "nunca" garantizó a Sanma, filial de Sando, que fuera a resultar la adjudicataria del concurso público para la venta de los suelos de la lonja, tal como ocurrió finalmente, ya que "no le puedo prometer algo de lo que yo no decido", ha puesto de manifiesto.

Durante su declaración como investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de este concurso público, y a preguntas de la Fiscalía de Sevilla, Fernando Mellet ha explicado asimismo que él era partidario de la subasta o adjudicación pública de los suelos, pero finalmente se optó por el concurso porque la subasta "podía entenderse que era una especulación sobre los terrenos".

"Yo quería subasta porque me interesaba la oferta económica más importante", ha aseverado el ex gerente de Mercasevilla, que ha negado también que diera ninguna "orden" o "instrucción" a los técnicos encargados de redactar el pliego de condiciones para el concurso de los suelos.

Según ha dicho durante el interrogatorio del fiscal, que se ha prolongado por espacio de dos horas, ni siquiera el secretario municipal "discutió la legalidad" de dicho pliego de condiciones, que fue avalado también por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

