(AMPLIACIÓN) BANCO POPULAR NIEGA “ACERCAMIENTOS SERIOS” DE OTRAS ENTIDADES Y LOS CALIFICA DE “CONVERSACIONES DE ALMUERZO”

El consejero delegado de Banco Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, aseguró hoy que la entidad no ha recibido ningún “acercamiento serio” por parte de otro banco en relación con una eventual operación corporativa y se limitó a apuntar que desde el año 2008 “todos hablamos con todos”.Durante la presentación de resultados trimestrales, Sánchez-Asiaín manifestó que las conversaciones entre unos bancos y otros “son continuas, las hay y las habrá siempre”.No obstante, el número dos del banco reiteró que no se ha producido “ningún acercamiento serio con contenido” y los contactos se enmarcan en “conversaciones de almuerzo” que se producen “de todo el mundo con todo el mundo”.Por otra parte, Sánchez-Asiaín reconoció que se están realizando gestiones de manera permanente para proceder a la venta de activos improductivos, si bien “no se venderán a cualquier precio”.En este sentido, insistió en que estas ventas sólo se producirán “cuando responda al valor del accionista y no nos sentimos presionados para aceptar cualquier oferta”.Sánchez-Asiaín reconoció que cuanto llegó al Popular se encontró "lo que me esperaba", un banco "con un posicionamiento muy bueno en pymes y a la vez una situación de activos improductivos muy importante".Así, el "principal" problema que afronta la entidad financiera, según Sánchez-Asiaín, es la "falta de confianza". "Los mercados financieros no muestran confianza y tendrá que ver con las expectativas generadas en el pasado y si se han cumplido o no"."No queremos generar expectativas y estamos realizando un análisis muy riguroso de la realidad, analizando uno por uno hasta 40.000 activos", apuntó.Sánchez-Asiaín quiso dejar claro que "no opino sobre el pasado, yo hablo del presente y del futuro y lo que veo es que en Banco Popular hay magníficos profesionales y tenemos la gente adecuada".Preguntado sobre si la entidad tiene prevista la venta de Total Bank y WiZink, el consejero delegado del banco contestó que si se llega a "una buena oferta" se procederá a la venta de estos activos, siempre y cuando el precio sea interesante.ACTIVOS IMPRODUCTIVOSEl número dos de la entidad se refirió a la marcha de las ventas de activos improductivos y destacó que durante el primer trimestre se han obtenido unos ingresos de 569 millones de euros.De esta manera, para hacer una previsión de cara al cierre del año, Sánchez-Asiaín dijo que esta cifra habría que multiplicarla por cuatro (unos 2.300 millones de euros) y sumarle alguna gran operación que pudiese realizar el banco.Además, la entidad ha efectuado un test sobre las ventas de adjudicados y la conclusión es que reduciendo un 10% el precio, elevarían un 30% las ventas.AMPLIACIÓN DE CAPITALPor otra parte, preguntado sobre si el banco va a decidir pronto si realizar una ampliación de capital para solucionar los problemas, Sánchez-Asiaín dijo que "no estamos sondeando a nadie porque no tenemos preparada ninguna ampliación de capital".No obstante, sí admitió que "muchos" inversores "se acercan a nosotros" preguntando si el banco va a acometer una nueva ampliación de capital."Ni descarto ni digo que vaya a haber ampliación, pero tendremos que tomar una decisión", apostilló Sánchez-Asiaín. Además, se mostró convencido de que, en caso de producirse esta operación, "cuando una entidad financiera tiene tiene problemas de credibilidad, el primer test tiene que ser institucional y no para minoristas".