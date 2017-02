(AMPLIACIÓN) RON (POPULAR): “VALÍA Y VALE LA PENA PRESERVAR LA INDEPENDENCIA DEL BANCO”

Etiquetas

- "Me voy con la satisfacción del deber cumplido”. El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, quiso lanzar hoy un mensaje al futuro equipo directivo de la entidad al destacar que, durante la crisis, “podemos sentirnos orgullosos” de haber sido independientes.Durante su última rueda de prensa como presidente de la entidad, Ron explicó que esto es preciso "para potenciar una forma de hacer banca diferente, atendiendo a las familias y empresas". "Durante la crisis nos hemos dedicado a financiar la economía real cuando los colegas no lo hacían", sentenció el presidente del banco.Según Ron, gracias al apoyo recibido durante los últimos años el banco “ha podido mantener su independencia durante el largo periodo de crisis y consolidar una posición de liderazgo en el negocio de empresas”.El presidente saliente del Popular reconoció que siempre ha tratado de ser coherente y “anteponer los intereses del banco a los propios y ser fiel al mandato de los accionistas y al legado del anterior presidente”.Ron destacó que la gestión del banco en los últimos ejercicios ha sido “complicada”, como consecuencia de la dualidad en el negocio de pymes y la “digestión” de los activos improductivos acumulados. “Esto ha condicionado la gestión del banco que siempre ha estado presidida por preservar una entidad que financiado la economía real sin ayudas públicas”, sentenció.El presidente del banco se quejó de que el Popular, sin ayudas públicas directas ni indirectas, ha contribuido a la reestructuración del saneamiento del rescate “de una gran mayoría de cajas” y “hemos sido contribuyentes netos en este proceso”.Además, Ron denunció que “muchas entidades” han podido transpasar sus activos inmobiliarios a un vehículo (en referencia a la Sareb) y “nuestro banco los ha gestionado desde su balance y estamos trabajando en una solución privada para segregar esta actividad del negocio principal y las autorizaciones avanzan positivamente”.No obstante, reconoció que será equipo directivo entrante el que tenga que adoptar la “decisión final” sobre esta medida, pero “creo que son beneficiosas para los accionistas del banco”.Ron lamentó también que el precio de la acción de Banco Popular (que hoy arrancó la sesión dejándose más de un 5%) “no es consecuente” con las decisiones adoptadas por el banco, “cuando ha sido el propio mercado quien reclamaba” estas medidas. “El mercado tarda en apreciar estos cambios pero ninguna entidad privada ha hecho un plan de adaptación al entorno tan agresivo y completo como estamos haciendo”, incidió.BANCO MÁS PEQUEÑOCon respecto a la dimensión del banco, Ron reconoció que con las medidas adoptadas "dejamos el banco preparado para afrontar una nueva etapa" y "experimentarán mejoras inmediatas".Por ello, admitió que el Popular será "más pequeño pero más rentable", lo que no quiere decir que sea más sencillo de adquirir por parte de otra entidad financiera."No hay ninguna entidad que esté blindada y el mejor blindaje es mejorar su gestión y eficiencia. El blindaje no es posible y durante mi trayectoria recibí un legado de preservar la independencia y el banco queda en muy buenas manos y tomará las medidas que consideren oportunas para el interés de accionistas, empleados y clientes", añadió.El primer ejecutivo de la entidad, que se despide del banco el próximo día 20 de febrero, aclaró que "al banco se le han acercado muchos competidores y se siguen acercando, pero no hemos tenido ninguna conversación que llevase a un avance tal que nos pareciese atractiva para los accionistas".En esta línea, Ron se mostró convencido de que "hay muchos bancos para tan poco negocio" y todo ello lleva a un proceso de consolidación "el cual nadie discute", si bien sí hay dudas de cuándo se producirá y quiénes serán los protagonistas.Por último, aunque insistió en numerosas ocasiones que el camino que seguirá el banco tendrá que escribirlo el nuevo presidente Emilio Saracho, sí apuntó que sería positivo que el Popular venda negocios no estratégicos en el exterior (Portugal, México o EEUU).Según Ron, "hay un enorme apetito inversor" y sería una operación "inteligente" porque las valoraciones "están en máximos históricos y se lograrían plusvalías".