(AMPLIACIÓN) BANCO SANTANDER ANALIZARÁ OPORTUNIDADES DE ENTIDADES QUE QUIERAN VENDER O QUE “FRACASEN” AUNQUE "NO ES PERENTORIO"

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, apuntó hoy que la entidad permanecerá atenta a las oportunidades de adquisiciones que pudieran producirse en el futuro, tanto en España como fuera, si bien reconoció que “no necesitamos más volumen” y que, en general, en España "no es perentorio" un proceso de fusiones.Durante un encuentro con analistas, Álvarez afirmó que el volumen “no es para nosotros un objetivo final y si hay otros bancos con más volumen en algunas regiones, pues nosotros intentaremos ser mejores en rentabilidad”.“Vamos a buscar y examinar las oportunidades que se puedan presentar en el mercado si hay alguien que quiera vender o si hay algún banco que fracase, me refiero a España o fuera de España”, precisó el directivo del banco.Álvarez insistió en que en este momento “no necesitamos más volumen en España”, pero si algo sale a mercado “tomaremos una decisión” que sea beneficiosa para la entidad, los clientes y los accionistas.En este punto, indició en que las fusiones generalmente tienen un componente "de mejora de la eficiencia", pero el sistema bancario español "es bastante más eficiente que casi todos los sistemas de la UE".Por ello, apuntó que el sistema está funcionando "bien" y "no veo una necesidad perentoria de fusiones en España en este momento".En cualquier caso, Álvarez subrayó que para que una fusión se produzca "alguien tiene que querer vender o combinarse con alguien" pero "creo que esto no es imprescindible, necesario o perentorio".Así, preguntado sobre si Banco Santander ha tenido interés en hacerse en los últimos meses con BMN, Álvarez negó esta situación.Con respecto a la situación de Banco Popular, el consejero delegado del banco dijo que "serán sus gestores y su Consejo de Administración los que decidirán qué hacer".Álvarez desveló que los parámetros que mira el banco para saber si es interesante realizar una adquisición es que las condiciones de retorno sobre la inversión sean superiores al coste de capital que está en el 9% o 10%. Así, dijo que una operación corporativa sería interesante cuando este retorno fuese estuviese entre el 14% y el 16%.