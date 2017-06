(Ampl.) González (BBVA) cree que la compra de Popular demuestra la robustez del sistema financiero español

Etiquetas

El presidente de BBVA, Francisco González, cree que la compra de Banco Popular por parte del Grupo Santander es "una buena noticia" que "demuestra la robustez" del sistema bancario español, según ha señalado durante su ponencia en la conferencia internacional sobre tecnología y finanzas MoneyConf en Madrid.

"Es la primera vez en Europa que un banco ha resuelto un proceso como el de Popular sin ayuda pública", subrayó. "Esto prueba que el sistema bancario español es suficientemente fuerte y no necesita financiación pública", indicó.

Al ser preguntado por qué la entidad que preside no se ha hecho con el Banco Popular, González ha explicdao que la aproximación de BBVA "es totalmente distinta". "Nuestro proyecto es transformar el banco en una empresa digital y por ello cuando estudiamos bancos físicos como Popular somos extraordinariamente exigentes en términos de valoración".

El presidente de BBVA ha destacado la importancia de la transformación digital para las entidades financieras. "Ahora todo el mundo habla del cambio hacia lo digital, antes nadie prestaba atención a ese fenómeno y ahora muchos tienen prisa", ha explicado.

En esta línea, González ha afirmado que ya no cree en los bancos únicamente físicos. "Si no han trabajado en el proceso de digitalización, no serán capaces de ponerse al día", ha apostillado.

Así, ha señalado que los mayores activos del banco son la satisfacción de los clientes y la digitalización, mientras que considera que el tamaño de las entidades ha pasado a segundo plano.

Según ha declarado, BBVA gasta alrededor de 2.400 millones de euros al año en innovación, mantenimiento de hardware y software y de cajeros, operaciones y adaptación a los cambios que el nuevo panorama exige.