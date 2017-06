BANKIA MANTIENE EL CALENDARIO DE FUSIÓN CON BMN Y SEÑALA QUE QUEDAN “FLECOS TÉCNICOS”

Etiquetas

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó hoy que mantiene el calendario de la operación de fusión con BMN, para agregar que los trabajos principales están hechos y quedan “flecos técnicos”.Así lo explicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).“Mantenemos absolutamente el calendario”, explicó el responsable de Bankia, quien señaló que los trabajos principales están hechos y “quedan flecos técnicos”. Por ello, indicó que “no preveo ningún tipo de problemas en términos de tiempo”, y se mantiene que la operación se cierre en la segunda mitad de 2017. Además, destacó que las relaciones con los responsables de BMN son “excelentes” y señaló que con la operación se busca incrementar el valor para los accionistas y no es “para mayor gloria de los directivos”.Goirigolzarri quiso dejar claro que cuando se fije la operación de canje de acciones de ambas entidades para la fusión, los tres consejeros ejecutivos de Bankia no votarán y que serán los consejeros independientes los que lo hagan. Preguntado por el coste de la operación y las sinergias, explicó que “cuando uno analiza los solapamientos de Bankia con BMN, son los menores de cualquier otro tipo de fusión que uno se pueda imaginar”. Además, apuntó que no hay intención de cambiar la sede social de Bankia de Valencia. Sobre la posibilidad de adquirir a futuro otra entidad, comentó que ahora el banco está centrado en la operación con BMN y “no tenemos ni idea ni ningún tipo de planteamiento posterior”.Preguntado por si Bankia está preparado para un ataque bajista en Bolsa, aseguró que “sí porque somos el banco más solvente de España”. “Es difícil que tengamos temor a un ataque bajista”, agregó. En cuanto a la financiación de la actividad de promoción inmobiliaria, a la que Bankia volverá desde el año que viene una vez se libere de las restricciones de las autoridades europeas por haber recibido ayudas públicas, recordó que “somos banqueros”. Por ello, “no vamos a coinvertir con los promotores para desarrollar actividad inmobiliaria”. CONCENTRACION BANCARIAGoirigolzarri se refirió también a la concentración que se está produciendo en el sector financiero español, para indicar que en 2008 los cinco mayores bancos tenían una cuota de mercado de 42% y ahora tienen el 72%, cuando la media de la zona euro es del 48%. Según el responsable de Bankia, en España hay menos bancos pero la competencia es “extraordinaria”. En todo caso, consideró que este nivel de concentración bancaria requiere una reflexión desde el punto de vista de la financiación de la economía.