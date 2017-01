BANKINTER DICE QUE LAS COMISIONES SON UN “ENORME IRRITADOR” Y HAY QUE COBRARLAS SÓLO SI APORTAN VALOR AL CLIENTE

Etiquetas

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, entró hoy en el debate que hay en el sector sobre si las entidades financieras deben eliminar las comisiones o revisarlas al alza para asegurar la rentabilidad, y apuntó que son un “enorme irritador”.Durante la presentación de resultados anuales, Dancausa se limitó a apuntar que un banco tiene que cobrar las comisiones “donde la entidad aporte un valor añadido”.Según dijo, los casi 380 millones que el banco cobró a sus clientes en comisiones en 2016 representan el 22% de su margen bruto."Hay que cobrar las comisiones donde el banco aporte un valor añadido, ya que las comisiones pueden ser un enorme irritador de los clientes", incidió.Dancausa reconoció que cuando se cobran cargos que no aportan valor o que el cliente entiende que no se debería cobrar por ello, "los acabas perdiendo más pronto o más tarde".Por ello, aseveró que en Bankinter "tenemos muchísimo cuidado con las comisiones y las cobramos siempre que aportamos ese valor".Con respecto a si las comisiones son una salvaguarda de la rentabilidad, Dancausa explicó que en el banco "no tenemos pensado incrementar o reducir las comisiones porque sí, sólo porque el clima general es que hay que reducirlas".Por otro lado, tras las advertencias por parte del Gobierno de que las grandes empresas del Ibex pagan un tipo efectivo de Impuesto de Sociedades del 7%, Dancausa manifestó que el banco ha pagado este año el 28%. "Impuestos pagamos, y muchos, y está bien hacerlo y es nuestra obligación", sentenció.LUCES Y SOMBRASDancausa hizo un repaso al panorama al que se enfrenta el sistema financiero en 2017 y pronosticó que será un año de "luces y sombras", porque los márgenes van a seguir "muy estrechos", continuará el problema de la rentabilidad y los nuevos competidores no bancarios "empiezan a tener cierta importancia".No obstante, confió en la recuperación de los mercados financieros. "Pero Bankinter está preparado para afrontar todos esos retos porque somos un banco sano, bien capitalizado, y somos los más rentables", dijo.Pese a que no quiso realizar una previsión del beneficio para 2017, deseó que vuelva a marcar récord, como ya ha hecho en 2016. "Tengo enorme confianza en el banco, en las cosas que estamos haciendo, en la plantilla y los proyectos que tenemos", precisó Dancausa.