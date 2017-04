CAIXABANK DEFIENDE QUE UNA RED EXTENSA DE SUCURSALES ES “NECESARIA” Y AYUDA A AUMENTAR LAS CUOTAS DE MERCADO

Etiquetas

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, defendió hoy que una red extensa de oficinas es “necesaria” porque aporta escala y contribuye a aumentar las cuotas de mercado en todos los negocios.Así lo indicó Gortázar en Madrid durante su intervención en el ‘XXIV Encuentro del Sector Financiero’, tras subrayar que la entidad catalana cuenta actualmente con la red de oficinas más elevada en España.Según explicó el 'número dos' del banco, CaixaBank está presente en el 93% de los municipios con más de 5.000 habitantes y “nosotros no estamos abandonando municipios ni lo vamos a hacer”.En este sentido, Gortázar valoró que la capacidad y fortaleza de la entidad les permite estar presentes en territorios “donde otros bancos se están batiendo en retirada”, lo que afecta directamente a la inclusión financiera.“Puede que en unos años todo sea digital, pero a día de hoy no lo es”, aseveró el consejero delegado del banco, tras insistir en que CaixaBank continuará velando por asegurar la inclusión financiera de todos los ciudadanos.Gortázar insistió en que la escala del banco “es importante” y por tanto apuestan por “la red comercial más extensa”. “Tener muchas sucursales no solo es necesario, si no que permite una escala muy importante y lograr cuotas de mercado importantes”, argumentó.No obstante, reconoció que es compatible una red física amplia con el refuerzo de los canales digitales. De hecho, dijo que la penetración de los clientes en la red física es del 29%, mientras que por vía digital se eleva hasta el 33%, es decir, “uno de cada tres clientes que operan por Internet en banca lo hace con CaixaBank”.“El papel de las oficinas sigue siendo importante y las sucursales tienen que dar otro tipo de servicios, pero las sucursales tienen mucho valor, aunque no basta solo con tener sucursales”, indicó el consejero delegado de la entidad.Ante ello, Gortázar se mostró convencido de que CaixaBank es una entidad “que está creciendo y contamos con mayor escala en España y esto nos permite tener mayor cuota de mercado y marcar más distancia con los competidores y estamos aprovechando bien las oportunidades”.Por último, el directivo de la entidad aseveró que la escala “nos facilita aprovechar oportunidades importantes y en este momento no sólo las vemos en España, sino que ahora también en Portugal”.