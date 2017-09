CATALUÑA. GUINDOS NIEGA IMPACTO ECONÓMICO "POR EL MOMENTO” COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO SOBERANISTA

Etiquetas

- Estima que el PIB catalán caería entre un 25% y un 30%, y el paro se duplicaría. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró este lunes que “no hay ningún tipo de impacto por el momento” en la economía española como consecuencia del conflicto soberanista y estimó que, de producirse la independencia, el PIB catalán caería entre un 25% y un 30% y el paro se doblaría.En una entrevista en COPE recogida por Servimedia, el ministro justificó que de momento no se está reflejando un impacto en la economía porque los inversores “no se creen que vaya a haber independencia en Cataluña, y están absolutamente en lo correcto”.“Como nadie se cree que la independencia sea un escenario alternativo, viable, lo que ven es que es una especie de caballo de Troya para que Cataluña tenga un gobierno radical”, añadió.Aunque la prima de riesgo haya aumentado en los últimos días, el ministro aclaró que se debe a una modificación de la referencia del bono español y no al conflicto catalán, que tiene un impacto “inexistente” en este indicador.Preguntado por la posibilidad de que haya deslocalización de empresas, Guindos insistió en que no se están produciendo y las modificaciones de las sedes sociales tienen más que ver con los impuestos autonómicos, que en Cataluña son “más altos”.“La independencia sería absolutamente irracional”, subrayó el ministro para explicar que si se produjera “el 75% de la producción catalana estaría sujeta a un arancel”, los bancos actualmente domiciliados en Cataluña “se tendrían que ir y eso produciría una incertidumbre brutal”.“Es tan irracional que ni los inversores, ni los capitales, consideran que sea un escenario lo más mínimamente viable ni aceptable” y el Gobierno “no va a dejar que ocurra”, defendió. En esta línea, quiso añadir que el Ejecutivo dará una respuesta “equilibrada”, “firme” y “prudente”. Por otra parte, el ministro de Economía fue preguntado por el juicio por la estafa de Fórum Filatélico, que comienza hoy, y aclaró que este caso es "muy diferente" al de las preferentes, ya que "no eran productos financieros" y no estaban bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España.