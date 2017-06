RIVERA CELEBRA QUE NO HAYA DINERO PÚBLICO EN LA OPERACIÓN ENTRE EL SANTANDER Y EL POPULAR

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró este miércoles que no se vaya a poner dinero público en la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander y que por una vez el rescate de una entidad no recaiga "a escote" entre los contribuyentes. Preguntado en rueda de prensa por esa operación, celebró esa "novedad" y, pese a lamentar la pérdida de las inversiones de los accionistas del Popular, subrayó que al menos "no nos toca pagar" al conjunto de los ciudadanos. Los accionistas, dijo, pueden ejercer todos sus derechos en los juzgados y en todo caso se trata de una "cuestión privada" de una operación comercial. Rivera celebró que el supervisor "pasa a ser europeo", lo cual es una muestra de la cada vez más cercana unión bancaria, y que el Popular no quede en manos de una entidad rescatada con fondos públicos sino de una privada.