LA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ LA CRISIS DE LAS CAJAS DECIDIIRÁ A FINALES DE MES EL PLAN DE TRABAJO Y LOS COMPARECIENTES INTERNACIONALES

-Las comparecencias comenzarán después del verano. La presidenta de la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España del Congreso de los Diputados, Ana Oramas, explicó este miércoles que la comisión se reunirá en la última semana de este mes para aprobar el plan de trabajo y la lista de comparecientes internacionales.Así lo señaló Oramas tras la reunión que hoy mantuvo la Mesa y Junta de portavoces de la comisión que investigará la crisis financiera de España del Congreso de los Diputados.La diputada de Coalición Canaria precisó que la última semana del mes se reunirá la comisión con el objetivo de aprobar los bloques que se van a tratar y una lista con representantes de organismos internacionales y expertos internacionales que podrían comparecer en octubre.Los comparecientes nacionales se perfilarán en la primera semana de septiembre, inhabilitando así el mes de julio para comparecencias, a solicitud de los portavoces de Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís, mientras que PSOE y PP asumieron lo que decidiera la mayoría.De esta manera, el mes de julio se dedicará a analizar la documentación recopilada por los servicios de la Cámara Baja sobre la crisis financiera, que es “muchísima” y los portavoces la ampliarán, y a definir la propuesta de comparecientes nacionales, según Oramas.Por tanto, “se ha decidido hoy facilitar el trabajo de todos los grupos que no son el PSOE y el PP, para que tengan un mes para leer mucha documentación, analizar los bloques y solicitar comparecientes”, resumió la presidenta de la comisión.Oramas insistió en que la comisión busca saber qué ocurrió, qué se está haciendo en este momento para proteger a los consumidores y “después de lo que hemos vivido esta semana con el Banco Popular, qué debilidades tiene nuestro sistema financiero y qué cosas hay que cubrir”.Así, puso en valor que la comisión tiene la “necesidad de saber que aquí no solo hay que investigar, sino garantizar a los ciudadanos el futuro y el presente”. Mientras, la semana que viene se volverá a reunir la Mesa y Junta de portavoces para poner sobre la mesa un documento que aúne las cinco propuestas que se han presentado sobre la investigación de la crisis financiera y que elaborará la presidenta de la comisión para así “avanzar muy rápido” en los trabajos previos.PROPUESTAS DE COMPARECIENTESPor su parte, el portavoz del PP en la comisión, Ramón Aguirre, destacó a la salida que han presentado 70 comparecencias, entre las que destacan la de representantes de instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), los responsables de las cajas de ahorros que necesitaron ayudas públicas como Rodrigo Rato y Miguel Blesa, también el presidente y secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España, y presidentes de las entidades “más importantes”.Del mismo modo, Aguirre señaló que su grupo también ha solicitado la comparecencia de ex ministros de Economía, pero no la de ex presidentes de Gobierno, porque “nos hemos dedicado a convocar a las autoridades gubernamentales que tuvieron responsabilidades en las decisiones que se adoptaron en los periodos donde se produjeron las ayudas públicas”.Mientras, el portavoz del PSOE, Pedro Saura, destacó que “nosotros queremos llegar hasta el final de esta investigación” para saber qué ha sucedido en las cajas de ahorro, "pero también en los bancos", y particularmente, en Banco Popular.Así, Saura afirmó que su grupo solicitará la comparecencia de la presidenta de la Junta Única de Resolución y “todo lo relacionado con la intervención en el Banco Popular”.