DANCAUSA (BANKINTER) ASEGURA QUE LA HIPERREGULACIÓN DEL SECTOR BANCARIO HARÁ IRRELEVANTE EL TRABAJO DE LOS GESTONES

Etiquetas

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, señaló este jueves que “estamos viviendo una situación en las que están tan limitadas las capacidades de decisión de los gestores, que prácticamente nos van a hacer irrelevantes dentro de poco”.Así lo afirmó durante su intervención en el ‘Encuentro Bancario Iberoamericano’, organizada por la Asociación Española de Banca (AEB), donde participaron también el consejero delegado del Grupo Santander, José Antonio Álvarez; el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres; y el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola.Dancausa indicó que la regulación es “necesaria”, pero matizó que “el abuso de la regulación, es decir, la sobreexigencia de regulación, es claramente perniciosa”. Por tanto, añadió que “hay que ver dónde se pasa del uso al abuso, porque en mi opinión estamos rozando el abuso”.En este sentido, indicó que las compañías “van a poder ser gestionadas a través de los cuarteles generales del regulador”, donde “te están diciendo cuántos productos puedes vender, a quien se lo tienes que vender, de qué manera, con qué restricciones, a quién tienes que pagar o cuánto tienes que pagar”.La consejera delegada de Bankinter señaló que esas cosas “toda la vida han estado dentro de las capacidades y el ámbito de gestión de las entidades financieras”.Dancausa prosiguió que le parece una “exageración importante que creo que no es nada bueno, porque con esto es cierto que consigues evitar la posibilidad de cometer equivocaciones, pero al mismo tiempo yo creo que también lo que consigues es evitar la posibilidad de conseguir aciertos, que es para lo que estamos”.Por tanto, comentó que “estamos en un momento difícil”, y apuntó que le gustaría pensar que va a llegar una situación “más estable”, donde “no nos van a exigir más”, pero a día de hoy, “vemos que se añaden nuevos capítulos cada año a un voluminoso libro de regulación”, lamentó.A este respecto, Dancausa dijo que el objetivo que persiguen “está claro y es necesario”, que es conseguir estabilidad en el sector financiero, que es proteger a los contribuyentes y a los clientes, donde los contribuyentes no tengan que pagar por rescatar a las entidades financieras, “pero me parece que esto es francamente exagerado”. Por último, deseó que esta “obsesión regulatoria” sea coyuntural y no estructural, “porque sino estamos perdidos” aunque matizó que “no veo el fin”.