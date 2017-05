BANCO POPULAR ADMITE QUE "DIVERSAS" ENTIDADES ESTÁN "INTERESADAS" EN EXPLORAR UNA OPERACIÓN

Etiquetas

- Confirma que la banca podrá enviar hasta hoy "una muestra de interés preliminar". Banco Popular admitió este martes que "diversas" entidades financieras estarían "interesadas" en llevar a cabo una posible operación de adquisición o fusión del negocio del banco que preside Emilio Saracho.En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad responde así a la información publicada por 'Expansión' en relación con una posible operación corporativa."En el marco de las alternativas estratégicas expuestas públicamente en la Junta General del pasado día 10 de abril de 2017, entre las que se mencionó una combinación de negocios, diversas entidades se han manifestado interesadas en explorar una posible operación de esa naturaleza con Banco Popular", apunta la entidad.El banco reconoce que hasta el momento ha procedido a realizar "un primer intercambio de información" con las entidades y se ha solicitado "una muestra de interés preliminar para el día de hoy, para, en su caso, continuar analizando una posible operación".Banco Popular precisa que la información que se derive de estas indicaciones "no tendría carácter vinculante pero permitiría a Banco Popular continuar avanzando en el análisis de sus opciones".A pesar de ello, el banco que preside Emilio Saracho quiere dejar claro que Banco Popular "sigue desarrollando sus planes, negociando la realización de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades"."Hasta el momento no se ha adoptado decisión definitiva sobre las distintas alternativas", subraya la entidad financiera.Para finalizar, Banco Popular asegura que hasta el momento "no se ha asumido aún ningún compromiso, no se ha recibido ninguna propuesta concreta firme, no existe ninguna certeza sobre la consideración que merecería, ni se ha considerado la decisión que adoptaría el Consejo de Administración si, en su caso, llegará a concretarse".