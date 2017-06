La DPZ pone de nuevo a disposición de los municipios la Caja de Cooperación para obras y servicios

Etiquetas

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles por unanimidad el reglamento de la Caja de Cooperación, una herramienta con la que pondrá recursos económicos a disposición de los municipios para que puedan atender obras y servicios.

En declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de presidir el pleno de la corporación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha explicado que la Caja de Cooperación servía antes de 2008 para que los ayuntamientos con problemas de tesorería "solicitaran una especie de préstamo" a la institución con cargo a esta caja.

Sin embargo, "desde 2008 ha caído en desuso", ya que la Diputación comenzó a adelantar "en torno al 66 o 75 por ciento" de las subvenciones que concedía en cada plan a cada localidad y ya no solicitaban recursos de la Caja de Cooperación.

"Pretendemos revitalizarla para que a los ayuntamientos que tengan problemas de tesorería o de obras que no han podido acabar se les preste el dinero que sea necesario" mediante una "operación de crédito", ha detallado Sánchez Quero.

Se han establecido tres modalidades para requerir recursos de esta Caja de Cooperación. En primer lugar, se podrán realizar operaciones a corto plazo, por importe máximo de 30.000 euros que se tendrán que devolver en un año y "sería una operación de tesorería que es lo que se suele hacer en este caso con las entidades bancarias".

En el medio plazo "sería de hasta diez años para devolver" las cantidades concedidas, "con dos años de carencia" y se podrán solicitar hasta 150.000 euros; mientras que las operaciones a largo plazo "serían extraordinarias y se fijarían en las bases de ejecución del presupuesto de cada año de la institución.

De esta forma, las operaciones de crédito a largo plazo contemplarán los préstamos para la financiación de inversiones, para la refinanciación de otras operaciones de crédito, préstamos de mandato para el saneamiento de remanente de tesorería negativo o para la financiación de nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes declarados necesarios y urgentes. En el caso de los créditos a corto plazo atenderán las operaciones de tesorería.

REQUISITOS

Sánchez Quero ha advertido de que para acceder a estos recursos los municipios deben tener aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior con resultado "positivo" y tienen que haber aprobado definitivamente el presupuesto del año en curso. En todos los casos, el interés será "al cero por ciento".

"Tenemos un presupuesto en la Caja de Cooperación de 200.000 euros que se van a quedar muy cortos", ha estimado el presidente de la DPZ, al agregar que al visitar municipios "me duele ver obras empezadas como piscinas, centros sociales o pabellones que no se pueden terminar porque no tienen dinero" y el objetivo de esta herramienta es, precisamente, que "cuando un ayuntamiento tenga problemas o tensión de tesorería pueda acudir a la DPZ y solicitar hasta un máximo de 150.000 euros".

Ha apuntado que una vez que se ponga en marcha esta Caja de Cooperación "veremos qué necesidades tienen los ayuntamientos y se habilitará más partida para atender a los municipios". En todo caso, ha advertido de que la institución provincial "tampoco va a ser un banco", pero "lo importante es que sepan los ayuntamientos que la DPZ les va a resolver esos problemas que puedan tener de tesorería" porque "no podemos permitir que haya ayuntamientos que no puedan prestar servicios o no puedan acabar obras porque no tengan fondos disponibles".

ASESORÍA JURÍDICA

Por otra parte, el pleno ha aprobado el nuevo reglamento que regula su servicio de asesoría jurídica, "en el que se contempla cómo pueden acceder los ayuntamientos y la propia institución a solicitar ese servicio tanto con informes jurídicos, como asistencia en los juicios".

La asesoría jurídica de la Diputación de Zaragoza es el servicio encargado de la representación y defensa en juicio de la institución. También le corresponde el asesoramiento de la corporación en materia legal, sin perjuicio del asesoramiento preceptivo que es competencia de la Secretaría General.

Además, la DPZ, a través de este servicio de asesoría jurídica, asiste jurídicamente a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.