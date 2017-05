BANKIA DUPLICARÁ EN 2017 LOS CLIENTES ATENDIDOS CON GESTORES PERSONALES A DISTANCIA, HASTA LOS 600.000

Etiquetas

- La entidad tiene el objetivo de alcanzar el millón de clientes en este servicio en 2019. Bankia duplicará durante este ejercicio el número de clientes a los que atiende con gestores personales a distancia, mediante el servicio ‘Conecta con tu experto’, que pasarán de 300.000 a 600.000.En rueda de prensa para presentar el balance y los objetivos de su estrategia multicanal ‘Conecta con tu experto’, la entidad indicó que el volumen de negocio gestionado con este sistema prácticamente se multiplicará por dos en el año, al pasar de los 11.000 millones de euros en diciembre pasado hasta los 20.000 millones previstos al cierre de este ejercicio.Además, el objetivo de Bankia es alcanzar el millón de clientes en este servicio a lo largo de 2019, para lo que la entidad estima que incrementará el número de gestores hasta alrededor de los 1.000.El director de negocio multicanal de la entidad, Nemesio Fernández, explicó que 'Conecta con tu experto' es un servicio gratuito a través del cual el cliente dispone de un gestor personal que siempre es el mismo, puede ser atendido las 24 horas del día y permite realizar cualquier operación salvo disponer de efectivo del cajero. La entidad comenzó con una prueba piloto en 2015, ejercicio que cerró con 105.000 clientes que lo utilizaron.Asimismo, constató que a finales de 2016 el 37,6% de los clientes del banco usaba distintos canales en su relación con la entidad, frente al 31,5% del año precedente. En el pasado mes de marzo el porcentaje ya se elevaba al 38,4%, y de este, el 43,3% de los clientes era considerado puramente digital al realizar más del 90% de sus operaciones por Internet.A estos datos se suma que en la actualidad el 38,2% de todas las operaciones de Bankia las realizan sus clientes por móvil, mientras que en diciembre de 2015 lo hacía el 25,7%.Bankia dispone en este momento de 470 gestores multicanal repartidos en 43 oficinas, que se ubican en Madrid, Logroño, Valencia, Alicante y las Islas Canarias.SATISFACCIÓN “BASTANTE ALTA”Por otra parte, el director de negocio multicanal de Bankia destacó que la satisfacción de los clientes con este servicio es “bastante alta”.En concreto, el 93% muestra una satisfacción global con este servicio, frente al 89,2% de satisfacción con el conjunto de la entidad, que ya es “una cifra histórica”.“Nuestro mantra es que no queremos digitalizar al cliente, sino estar donde él lo necesite”, explicó Fernández.“La diferencia principal es que el cliente decide, esto es diferenciador de Bankia, les preguntamos uno a uno a los clientes si quieren pertenecer o no a este servicio”, y aunque todavía hay un 10% que no lo contrata, Fernández explicó que se debe a la relación que han establecido con algunos de los gestores de las oficinas, pero “no queremos forzar de ninguna manera al cliente”, precisó.