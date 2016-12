Deutsche Bank crece un 25% en Andalucía en cinco años, hasta 95.000 clientes y registra un negocio de 2.900 millones

Etiquetas

Deutsche Bank ha crecido un 25 por ciento en número de clientes en los últimos cinco años, de 2010 a 2015, en Andalucía, hasta llegar a 95.000 clientes y registrar un negocio de 2.900 millones de euros en todas las oficinas andaluzas, lo que supone en torno a un incremento del 15 por ciento, según ha resaltado el director regional de Andalucía Occidental y Canarias de la división de banca comercial, Antonio Arias-Michan.

En una entrevista con Europa Press, Arias-Michan ha valorado este crecimiento "bastante importante" en los últimos cinco años y es similar al registrado en el conjunto de España, aunque resalta que en Andalucía "en muchos datos abanderamos los datos". De esta forma, Andalucía supone el diez por ciento del volumen de negocio de toda España y un 13 por ciento del total de clientes en el país. "Somos una comunidad importante y en muchas formas de hacer las cosas nos toman como ejemplo", destaca.

Deutsche Bank posee 26 oficinas en Andalucía, con 164 empleados, y donde el 94 por ciento de clientes son particulares y un seis por ciento son empresas. De las 26 oficinas en Málaga hay 11; en Sevilla hay cinco; en Cádiz cinco; y en el resto de provincias hay una. Recuerda que en Málaga está presente en gran parte de la población influido en gran parte por la gran cantidad de población no residente.

Asimismo, posee un 54 por ciento de activo y un 45 por ciento de negocio pasivo.

Arias-Michan resalta el incremento del 15 por ciento en el volumen de negocio en los últimos cinco años, crecimiento que en zonas como Sevilla son aún mayores, con incrementos del 18 por ciento.

"Queremos seguir creciendo, pues nuestro fuerte es el servicio de calidad, y la gente cada vez valora más un servicio y un asesoramiento de calidad como el que le damos nosotros", ha aseverado este portavoz, quien indica que su principal objetivo es la captación de clientes nuevos "en la misma línea que venimos siguiendo", de forma que espera crecer en 2017 en torno a un tres por ciento, en línea con el crecimiento del PIB.

Ha recordado que Deutsche Bank "nos focalizamos a un negocio muy concreto, hemos ofrecido cocas distintas al resto de la banca y ahora mismo estamos cómodos en este nicho de clientes, pues no vamos a por el cliente masivo, sino que nuestra estrategia, que siempre ha sido la misma, se dirige a clientes de rentas medias-altas y con ciertos conocimientos financieros, y ahí nos vamos a seguir focalizando".

No obstante, ha dejado claro que la entidad "tiene todas sus puertas abiertas a todo el mundo; tenemos soluciones para todo el mundo, aunque la media tradicionalmente sean rentas medias-altas, mediana edad y con conocimientos financieros, pero tenemos de todo".

Ha precisado que Deutsche Bank "ofrece préstamos hipotecarios a gente muy joven, puesto que somos eficientes en rapidez de concesiones y en condiciones, pero tenemos señores mayores que siguen con nosotros toda la vida", aunque ha resaltado que su 'fuerte' son los productos de inversión "y es ahí donde marcamos la diferencia con el resto de entidades", toda vez que "tenemos una arquitectura abierta de fondos de inversión para todo tipo de clientes, y no es necesario que tenga un mínimo de inversión".

Así, ha precisado que Deutsche Bank ofrece más de 1.000 fondos de inversión "pues trabajamos con todas las gestoras; tenemos nuestra propia gestora pero recomendamos todos los fondos de todas las gestoras, para todo tipo de ahorradores". "Tenemos ofertas para todo tipo de clientes", asevera.

Asimismo, esperan intensificar el negocio con las pymes, toda vez que "somos una entidad global que puede ofrecer soluciones a empresas que quieren exportar y que quieren hacer negocio en el extranjero". En ese sentido, resalta la "agilidad" que ofrece la entidad en ese área, puesto que "estamos en 70 países para ayudar o tutelar a las pymes en proceso de internacionalización". "Las empresas se han reinventado y se han tenido que fuera a otros mercados y les hemos podido ayudar y apoyarlas", valora.

En ese sentido, recuerda la existencia de gestores de empresas con formación específica, toda vez que "el banco se preocupa mucho de tener formado al personal".

Arias-Michan ha dejado claro que la entidad en Andalucía "tiene que seguir creciendo, pues más del 40 por ciento de nuestros nuevos clientes vienen por recomendación de otros, y no hay mejor manera de captar nuevos clientes, por lo que el objetivo es seguir creciendo en número de clientes, manteniendo nuestro sello de calidad y nuestro servicio, que nos diferencia y focalizarnos en negocio de pymes, apostando por la internacionalización de las empresas y en profundizar en nuestro producto estrella como los fondos de inversión".

Con vistas al futuro, Deutsche Bank en Andalucía aboga por reubicar y reorganizar oficinas, siguiendo el modelo de la recientemente abierta en Sevilla, y ha dejado claro que la entidad "está cómoda con el número de oficinas que tiene".

"Ahora con nuestra gama de productos lo abarcamos todo y todas las necesidades bancarias, y no tenemos nada que no tengamos cubierto tanto en particulares como en empresas, y estamos en continua renovación y buscando soluciones, nos reinventamos continuamente y seguiremos sacando nuevos productos", ha resaltado Arias-Michan, quien destaca que en Andalucía "somos muy trabajadores y eficientes y nos preocupamos de que nuestro trabajo esté bien hecho, y nos avalan nuestros resultados".

Resalta que para los clientes internacionales o no residentes, "Deutsche Bank marca la diferencia porque no nos asusta tener clientes internacionales, hablamos idiomas y conocemos la legislación de otros países". Precisa que en general en todas las oficinas poseen clientes no residentes, aunque deja claro que "estamos enfocados al público español".

Recuerda que Deutsche Bank es el primer banco en calidad de servicio y en trato al cliente en España, según el último Estudio de Calidad Objetiva Sectorial (EQUOS) de 2015, realizado por la consultora independiente Stiga.

Tras resaltar que el sistema financiero español "es de lo más eficientes del mundo", reconoce que ahora con el entorno de tipos que existen "todos nos debemos poner las pilas, pues hay mucha competencia, pero la competencia es sana y cada uno debe seguir haciendo el negocio que está haciendo, hay 'pastel' para todo el mundo".

Ha recordado el servicio de Deutsche Bank de banca privada, con patrimonios inferiores a los dos millones de euros, "que en Andalucía pesa bastante, con varios centros de asesoramiento". Asimismo, la entidad cuenta en Sevilla con una oficina de Wealth Management, especializada en la gestión integral de patrimonios superiores a los dos millones de euros, que cubre la comunidad de Andalucía y la de Extremadura. Esta oficina está dirigida por Carlos Gálvez y cuenta con un volumen de patrimonio bajo gestión de 740 millones de euros (a cierre de 2015), con clientes al que se les ofrece "un asesoramiento muy personalizado, además del acceso al conjunto de capacidades de un banco global".