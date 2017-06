GUINDOS DEFIENDE QUE LA BANCA ESPAÑOLA “NO GENERA DUDAS”

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este miércoles que el “profundo” saneamiento y reestructuración que ha acometido el sector financiero español en los últimos años “hace que hoy no genere dudas”.En la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro respondía a dos preguntas sobre el sector financiero español planteadas por PSOE y Unidos Podemos. El titular de Economía dijo que “no se puede minusvalorar” el efecto sobre la estabilidad financiera y el crecimiento económico que tuvo el ‘rescate financiero’ y las ayudas inyectadas en los bancos. "El rescate ha sido el factor diferencial de por qué hoy España crece el triple que los países” de su entorno, aseguró el ministro. En concreto, la parlamentaria del PSOE Ana María Botella preguntó si tiene alguna responsabilidad el ministro de Economía en la resolución de Banco Popular y su venta al Santander, de quien consideró “no tiene credibilidad”. “El Gobierno no tiene competencia y no interviene ni en la supervisión ni en la resolución” de entidades, señaló el responsable de Economía. De Guindos explicó que la resolución de Banco Popular fue una decisión de las autoridades europeas, después de que el Banco Central Europeo (BCE) determinara el riesgo de quiebra.Una vez que la Junta Única de Resolución, señaló el ministro, señala cuál es la salida para el banco es cuando intervienen el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que “actúa a resultas de una instrucción concreta” de la Junta. Además, defendió que “lo más relevante es que la solución ha evitado tener que hacer uso de dinero público y ha evitado contagio, además de proteger a los depositantes”. Por su parte, Alberto Garzón, de Unidos Podemos, pidió a De Guindos explicaciones por el hecho de que el Banco de España “dé por perdidos” hasta 60.613 millones de euros del rescate bancario.De Guindos señaló que el informe dice que el Frob ha concedido ayudas directas a la banca por importe de 56.000 millones de euros, de los que 16.000 corresponden al Gobierno del PSOE y 40.000 al PP. Ya se han recuperado, indicó, casi 7.000 millones por dividendos, comisiones y venta de participaciones en entidades nacionalizadas, y está pendientes unos 600 millones en bonos convertibles (‘cocos’) de Ceiss. A ello se une, subrayó, que el Frob tiene un 65% de Bankia y BMN y garantizó que en su proceso de venta se va a “maximizar” el valor para la recuperación de las ayudas.