Guindos asegura que los depósitos de Popular están garantizados y que podrá continuar con sus operaciones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que los depósitos de Banco Popular están "más garantizados que antes" y que la entidad cuenta con todos los elementos para continuar operando dentro de Grupo Santander.

En declaraciones a los medios, el ministro ha destacado que tanto los clientes como los depositantes, los ahorradores y los trabajadores de Banco Popular "tienen que estar hoy mucho más tranquilos que hace unas semanas", ya que ahora la entidad "forma parte de un grupo muy sólido como es el Banco Santander".

"Tenemos todos los elementos para que efectivamente Banco Popular, dentro del Grupo Santander, pueda continuar con sus operaciones", ha afirmado.

En este sentido, De Guindos ha destacado que la operación de compra de Popular por Santander no ha contado con ningún tipo de ayuda ni apoyo público, una situación que "no hubiera sido posible si la economía española no tuviera los pilares que tiene en este momento".

"En los años 2012 o 2013, una situación como esta hubiera tenido un efecto totalmente diferente, no ha habido ningún tipo de contagio ni de impacto sobre el resto del sistema financiero, ni sobre la prima de riesgo, ni sobre las perspectivas de crecimiento de España, y eso es consecuencia de que los fundamentos de la economía española son hoy mucho mas sólidos", ha explicado.

El titular de Economía también ha calificado de "buena noticia" que la unión bancaria "ha funcionado claramente", lo que supone "un elemento de confianza a futuro sobre lo que es el proceso de integración financiera, económica y política en Europa".

Respecto a los aproximadamente 300.000 accionistas que van a perder el dinero que tenían invertido en Banco Popular, De Guindos ha señalado que la caída de la acción es una cuestión que venía produciéndose desde hace bastante tiempo y ponía de manifiesto que la confianza se estaba perdiendo. Sin embargo, considera que lo importante son los depositantes y ahorradores, que "se han salvado completamente", ha concluido.