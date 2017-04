BBVA DICE QUE NO NECESITA NUEVAS COMPRAS Y QUE SU POSICIÓN DE MERCADO ES “MUY SÓLIDA”

Etiquetas

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó hoy que el banco tiene en España una posición de mercado “muy sólida” y está centrado en el crecimiento orgánico, aunque reconoció que el banco está obligado a analizar todas las operaciones que puedan presentarse en el mercado pero que no son una prioridad.Así lo indicó Torres Vila durante la presentación de resultados trimestrales, que por primera vez se hizo de manera virtual y no presencial y que recibió las quejas por parte de los periodistas y motivó un comunicado de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) criticando esta decisión. Desde el banco se limitaron a dar las gracias por los “comentarios”.“En España tenemos una posición de mercado muy sólida con una cuota de mercado del 15% y estamos centrados en el crecimiento orgánico y ese es nuestro plan y en lo que estamos todos los días”, insistió el número dos del banco.Preguntado por el supuesto interés que mostró BBVA por Banco Popular a finales del año pasado, el consejero delegado de la entidad se limitó a apuntar que no hablan sobre competidores concretos.No obstante, admitió que, tanto en España como cualquier otra geografía, el banco analizaría posibles operaciones “si son atractivas y crean valor y en la medida que encajen pues las hacemos, porque es nuestra obligación mirar esas oportunidades”. De este modo, Torres Vila quiso zanjar las preguntas sobre Banco Popular y destacó que “el plan y la estrategia de BBVA es crecer orgánicamente y trabajar en nuestras seis prioridades estratégicas y lo que hacemos es analizar operaciones en España porque es nuestra obligación”.Con respecto a si son necesarias más fusiones en España, Torres Vila dijo que hay algunas “entidades de las que se habla que sí que están inmersas en procesos de consolidación” porque se han buscado potenciales compradores y “quizá nos pueda quedar en el sector alguna operación” pero de pequeño tamaño.Las fusiones en el pasado, prosiguió Torres Vila, “han sido una forma de ganar eficiencia y nosotros integramos a Catalunya Caixa y Unnim y eso nos ha permitido tener una base y una eficiencia mejor, pero a futuro Dios dirá qué es lo que puede pasar”.Por otra parte, en relación con las oficinas, el consejero delegado de BBVA recordó que el banco procederá al cierre de otras 130 sucursales hasta final de año, que supondrán la salida de unos 250 trabajadores.CLÁUSULAS SUELOPese a que el consejero delegado del banco no ofreció cifras de cuánto dinero han devuelto ya a sus clientes por la mala comercialización de las cláusulas suelo, sí aseguró que “hemos facilitado muchísimo que los clientes hicieran llegar sus reclamaciones y devolver el dinero en la medida que corresponda”.“No compartimos números pero el proceso está funcionando de manera sencilla y ágil”, apostilló el consejero delegado de BBVA.Torres Vila recordó que el banco realizó una provisión de 577 millones de euros el pasado mes de diciembre para cubrir el posible impacto de las cláusulas suelo y “con el flujo de reclamaciones que hay hoy, no hay nada que nos haga cambiar que esa provisión es la provisión adecuada”.Por último, el consejero delegado de BBVA se refirió a la reputación de la banca y señaló que BBVA ha actuado “de forma responsable con sus clientes y es importante mantener un comportamiento claro y transparente y generar un nivel adicional de confianza con el cliente”.