RON (POPULAR) AFRONTA SU ÚLTIMA SEMANA COMO PRESIDENTE "CON LA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO”

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, afronta su última semana al frente de la entidad "con la satisfacción del deber cumplido" y el orgullo de haber capeado la crisis bancaria "siendo independientes" y sin haber recibido ayudas públicas.Ron dejará su cargo el próximo lunes, 20 de febrero, cuando la Junta Extraordinaria de Banco Popular apruebe el relevo en la presidencia. La junta de accionistas ya no estará presidida ese día por Ron, quien cederá el testigo a algún vicepresidente del banco. La razón oficial es que, previo a la misma se producirá una reunión del Consejo de Administración en el que se aprobará su cese y por tanto ya no tendría facultad para dirigir la Junta.Desde ese momento, Emilio Saracho, será nombrado nuevo presidente del banco. Saracho, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha ostentado distintos cargos de responsabilidad en Banco Santander, Goldman Sachs y J.P. Morgan.Fuentes próximas al banco explicaron que Saracho apenas ha pasado por el banco en las últimas semanas, si bien sí acudió el día que se presentaron los resultados anuales, el pasado viernes, 3 de febrero.Precisamente en esa última rueda de prensa, Ángel Ron lanzó varios mensajes y afirmó que "durante la crisis en Banco Popular nos hemos dedicado a financiar la economía real cuando los colegas no lo hacían".Según Ron, gracias al apoyo recibido durante los últimos años el banco “ha podido mantener su independencia durante el largo periodo de crisis y consolidar una posición de liderazgo en el negocio de empresas”.El presidente saliente del Popular reconoció que siempre ha tratado de ser coherente y “anteponer los intereses del banco a los propios y ser fiel al mandato de los accionistas y al legado del anterior presidente”.Ron destacó que la gestión del banco en los últimos ejercicios ha sido “complicada”, como consecuencia de la dualidad en el negocio de pymes y la “digestión” de los activos improductivos acumulados. “Esto ha condicionado la gestión del banco que siempre ha estado presidida por preservar una entidad que financiado la economía real sin ayudas públicas”, sentenció.Con respecto a la dimensión del banco, Ron reconoció que con las medidas adoptadas "dejamos el banco preparado para afrontar una nueva etapa" y "experimentarán mejoras inmediatas".Por ello, admitió que el Popular será "más pequeño pero más rentable", lo que no quiere decir que sea más sencillo de adquirir por parte de otra entidad financiera."No hay ninguna entidad que esté blindada y el mejor blindaje es mejorar su gestión y eficiencia. El blindaje no es posible y durante mi trayectoria recibí un legado de preservar la independencia y el banco queda en muy buenas manos y tomará las medidas que consideren oportunas para el interés de accionistas, empleados y clientes", añadió.