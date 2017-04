GUINDOS: “CUANDO PREGUNTO AL SUPERVISOR POR BANCO POPULAR ME DICE QUE ES SOLVENTE Y NO TIENE PROBLEMAS DE LIQUIDEZ”

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró hoy que cuando pregunta al Banco de España por la situación de Banco Popular, responden que “es un banco solvente y sin problemas de liquidez”.En declaraciones a la prensa tras intervenir en el 'XXIV Encuentro del Sector Financiero', De Guindos explicó que el Ministerio de Economía no tiene inspectores en los bancos, por lo que es el supervisor "el que lo analiza"."Por tanto, el Banco Popular no tiene ni problemas de solvencia ni problemas de liquidez", insistió el titular de Economía.En este punto, el ministro quiso dejar claro que el Gobierno "no tiene nada absolutamente que decir porque se trata de una entidad privada".Según el ministro, el equipo de gestión de Banco Popular es el que debe "tomar las alternativas y ya ha dado indicaciones". Preguntado sobre si sería positiva una integración de Banco Popular con otra entidad, el ministro añadió que "ni entro ni dejo de entrar, porque se trata de una entidad privada y las decisione son privadas".Por tanto, De Guindos apuntó que el Gobierno sólo puede limitarse a aceptar lo que decidan sus gestores, "siempre que esté dentro de la normativa y de la ley".Por último, alabó el negocio de Banco Popular en pymes, "pero no porque lo diga yo, sino porque es una realidad, porque en el ámbito de las pymes es de los que más presencia tiene"."Banco Popular será lo que sus accionistas quieran que sea y el Gobierno aplicará la normativa", incidió.FANTASMASDurante su intervención, el ministro dijo que los problemas bancarios "son como los fantasmas de los dramas de Shakespeare", que "si no los abordas, se vuelven a reproducir posteriormente".Preguntado sobre si esta afirmación podría referirse a Banco Popular, De Guindos aseguró que es una afirmación general y un "principio muy básico"."Si uno no hace lo que tiene que hacer, antes o después vuelven a aparecer los problemas, pero ese es un principio muy básico, y hay que actuar con transparencia y claridad", puntualizó.Por último, se refirió al proceso de fusión entre Bankia y BMN y reiteró que la posición del Frob será "neutra" e "intentaremos que la entidad resultante sea, desde el punto de vista de la generación de valor, lo más adecuado para maximizar la devolución de las ayudas".Destacó que la unión de estas entidades daría lugar al banco "más solvente que existe en España, con una capacidad de gestión perfectamente contrastada y que está llamada a jugar un papel importantísimo en el sistema financiero español".