ROLDAN (AEB) VE “CRUCIAL” IMPULSAR LA FORMACIÓN DE BANCOS TRANSFRONTERIZOS

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, afirmó hoy que la formación de bancos transfronterizos, a través de fusiones u otras operaciones corporativas, “puede jugar un papel crucial para acelerar” la formación del mercado financiero único de servicios minoristas en el contexto europeo.Durante su intervención en el ‘Encuentro Bancario Iberoamericano’, Roldán señaló que es necesario culminar la normativa de la Unión Bancaria y que los estados miembros abran realmente sus fronteras y dejen a las fuerzas del libre mercado “decidir la suerte de sus respetivos sectores bancarios nacionales”.Según el presidente de la AEB, la Unión Económica y Monetaria “necesita un cambio de mentalidad, de gobierno y de métodos para defenderse mejor en la próxima crisis”.En este sentido, hizo referencia a que en la actualidad la Unión Europea debe hacer frente al “desgarro” provocado por el ‘Brexit’ y “a la amenaza que supone el avance de los populismos eurófobos”.“El proyecto comunitario quedaría gravemente debilitado si los estados miembros no son capaces de lograr un acuerdo para avanzar hacia una eurozona mejor gestionada y más eficaz”, indicó. Roldan quiso dejar claro que la presencia internacional de la banca española “ha permitido amortiguar los efectos que sobre el sistema financiero español tuvo la crisis en general, y más claramente la crisis de la deuda soberana en la eurozona”. “Hasta tal punto funcionó bien, que nuestros bancos internacionales se financiaron en no pocos momentos mejor que el Estado español”, agregó.Por todo ello, el responsable de la AEB reclamó que hay que “recuperar, preservar, incluso profundizar, las relaciones comerciales internacionales, que han sido una pieza clave del enorme salto que ha dado la economía mundial en los últimos 30 años”. Roldán defendió “una actividad financiera no especulativa, transparente y regulada que dé respuesta a las necesidades de la economía real; unas finanzas y unas relaciones comerciales al servicio de un mundo más próspero y justo”.