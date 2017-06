Roldán (AEB) afirma que la "competencia salvaje" del sector bancario se mantendrá con los nuevos operadores

Etiquetas

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que la "competencia salvaje" que existe en el sector bancario español se mantendrá por la llegada de nuevos operadores.

"Percibo que estamos en un sector donde la competencia no solo es adecuada, es salvaje, y me siento muy cómodo con un sector con una competencia salvaje", ha explicado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente de la patronal bancaria considera que España se encuentra en la "liga media" en Europa en cuanto al grado de concentración bancaria, ya que lo tiene más alto que algunos países grandes, pero más bajo que otros como Holanda y el Norte de Europa.

Según ha explicado, "Europa está sobrebancarizada" y España en los últimos años ha "hecho sus deberes" al haber reducido el grado de sobrebancarización, mientras que hay países que "todavía tienen que hacer una labor profunda de reducción de la capacidad instalada".

El presidente de la AEB ha puesto en valor que en España el 85% de la población vive en municipios en los que funcionan, al menos, cuatro operadores bancarios, por lo que no existe una "falta de diversidad" en la prestación de servicios financieros.

Para Roldán, es necesario observar el sector bancario español en una dimensión europea. "Podemos tener una mayor concentración en España, pero el tamaño de los operadores Unión Bancaria necesitamos tener fusiones paneuropeas", ha apuntado.

"El número de entidades no me dice mucho. No deberíamos tener una única entidad, pero estamos ya agotando esa fase de concentración", ha señalado el presidente de la patronal bancaria, para quien "las fusiones tienen que ser las que interesen al adquiriente y el adquirido".

Preguntado sobre si las entidades pequeñas son más proclives a formar parte del proceso de concentración, Roldán ha apuntado que en el actual entorno regulatorio "probablemente el tamaño es relevante".

"La regulación es un coste fijo y tener un mayor tamaño te permite hacer frente a ese coste de manera mas eficiente", ha añadido, recalcando que deben ser las entidades las que decidan y no habrá operaciones corporativas en las que una parte esté "forzada". "Hay que ver si las hay y cada entidad tendrá que decidir lo que es mejor para los intereses de sus accionistas", ha concluido.