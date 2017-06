Roldán (AEB) dice que "los esquemas de protección de activos no son ayudas públicas"

Etiquetas

"Los esquemas de protección de activos son uno de los elementos que se utilizó en España para rescatar cajas en problemas. Eso es parte del precio", ha explicado durante su intervención en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?', organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha afirmado que los esquemas de protección de activos (EPA) que se utilizaron en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros "no son ayudas públicas".

En opinión de Roldán, la alternativa a los EPA era "poner un precio negativo a la colocación de la entidad", lo que "refleja que para poder adquirir esa entidad necesitas una serie de garantías de precios" que se dan "en procesos competitivos".

"No puedo aceptar que sean ayudas al sector. Son ayudas al banco que tiene problemas, que es la caja, para lograr que alguien esté dispuesto a quedarse con ella", ha reiterado el presidente de la patronal bancaria, que ha destacado que "los bancos de la AEB no han costado un duro al erario publico". "No es una ayuda pública a los bancos, es una ayuda a la entidad que tiene el problema", ha insistido.