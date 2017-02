Ron (Popular): "Hay entidades que deberán devolver las ayudas y ya veremos la foto del sector cuando lo hagan

Etiquetas

El presidente de Popular, Ángel Ron, ha afirmado que la comparación de la entidad con otras es "asimétrica", ya que el banco no ha recibido ayudas por parte del Estado, y ha advertido de que hay entidades que deberán devolver las ayudas públicas que han recibido y "la foto" del sector será diferente después.

"Hay una cosa que es evidente, y es que hay entidades que tendrán que devolver las ayudas, las tienen que devolver. Ya veremos cuál es la foto del sector cuando esas entidades devuelvan esas ayudas", ha apuntado Ron durante su última presentación de resultados como presidente de Popular.

Para Ron, la comparación de su banco con otras entidades "no es simétrica", ya que algunas han transferido sus activos no productivos a la Sareb o bien han recibido ayudas por parte del Estado, pero no es el caso de Popular.

"Con ayudas o sin ellas, la perspectiva del sector cambiaría", ha añadido Ron, para quien "el problema para el banco es la comparación" y "las comparaciones siempre son odiosas". "Es conocido, es público y es notorio que la actividad bancaria en España de muchos de nuestros competidores hoy no es rentable", ha señalado.

